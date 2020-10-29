تفاصيل مؤلمة.. العثور على جثة طفلة بعد 5 ساعات من اختفائها

لشراء الحلويات ورقائق البطاطس من المتجر. عثرت شرطة جنوب أفريقيا على جثة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بعد 5 ساعات من اختفائها، حيث خرجت









ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، وجدت جثة إناثي مهلاهلو نصف عارية في الأدغال بالقرب من منزلها في بلدة مدانتسان بجنوب أفريقيا، حيث تعرضت للاغتصاب والقتل معًا.









طعنت الطفلة قرب رقبتها بعد تجريدها من سروالها وملابسها الداخلية وحذائها، و كشفت والدتها الحزينة ثانديوي كيف كانت ابنتها الصغيرة تحلم بأن تصبح عارضة أزياء أو طبيبة عندما تكبر.

















اكتشفت ثانديوي قالت شقيقتها فافاما إن الأسرة بدأت البحث عن إناثي بعد أن فشلت في العودة من المتجر. ثانديوي اختفاء ابنتها عندما عادت إلى المنزل من العمل بعد ظهر يوم الاثنين، و









السكان المحليون الآخرون إلى جهود البحث عن إيناثي، إلى أن تلقت العائلة مكالمة هاتفية تخبرهم بالعثور عليها. لم يتمكنوا من العثور عليها في الأماكن المعتادة، وبدأوا في الذعر عندما قال صاحب المتجر الذي كانت تسير إليه أنه لم يرها، فانضم





وقالت فافاما: "جاءت مكالمة تقول إن عليّ إحضار بطانية ، اعتقدنا أنها لا تزال على قيد الحياة عندما هرعنا إلى المستشفى، لكن صدمنا عندما اكتشفنا أنها توفيت منذ فترة طويلة، إثر إصابتها بطعنة في الجزء العلوي من جسدها".



