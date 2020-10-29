أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور خلال مستهل اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020.





حيث سجل الليمون البلدي سعرا يتراوح ما بين 2 إلى 8 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم من 3 إلى 6 جنيهات.





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وتراوح سعر كيلو البطاطس من 1.5 إلى 2.5 جنيه والبصل من 3 إلى 6 جنيهات، والكوسة من 3 إلى 6.50 جنيه.





وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 3 إلى 6 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 6 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 3.50 جنيه، والفلفل الحامي البلدي من 3 الى 4.50 جنيه.





فيما سجل سعر كيلو الخيار البلدى من 2 إلى 3 جنيهات، والخيار الصوب من 3 إلى 5 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات.





وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 18 و22 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 3 إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 23 إلى 27 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات والبنجر 4 جنيهات.





كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.50 إلى 2.50 جنيه والباذنجان البلدي 1.75 إلى 3.75 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 2 إلى 4 جنيهات.





وتراوح سعر البرتقال البلدي من 6 إلى 12 جنيهات، والبرتقال سكري من 6 إلى 12 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 3 الى 5.50 جنيهات، والجريب فروت بسعر 5 جنيهات والعنب رومى الأحمر يتراوح ما بين 3 إلى 4 جنيهات، والبلح الزغلول من 2 إلى 5 جنيهات.



