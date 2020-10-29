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رياضة

شاهد.. استقبال حافل لحجازي من جماهير اتحاد جدة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:55 ص
احمد حجازي
احمد حجازي
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محمد سمير
وصل المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، محترف الاتحاد الجديد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس إلى جدة، وسط استقبال كبير وحفاوة من جماهير النادي.

وتجمع جمهور الاتحاد بشكل كبير في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، حول أحمد حجازي المنضم للعميد قادما من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي لمدة موسم على سبيل الإعارة، عند وصوله لإتمام إجراءات انتقاله للعميد، وتم استقباله بطريقة رائعة، ورددوا باستمرار"حجازي بس"، وتم التقاط الصور معه.

ووجه حجازي التحية للجماهير الاتحادية على استقبالها، وغادر إلى مقر إقامته برفقة أسرته، واعتذر عن إجراء أي مقابلة إعلامية.

وانضم حجازي للسداسي الأجنبي بالفريق الاتحادي، جروهي وهنريكي ورومارينيو وكريم الأحمدي وجاري رودريجيز وألكسندر بريجوفيتش.

وقال الدولي المصري أحمد حجازي عبر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة عبر سناب شات، عقب وصوله لجدة موجها رسالته لجماهير الاتحاد: "شكرا على استقبالكم الرائع، وإن شاء الله نقدر نسعدكم ونقدم كل ما في وسعنا، وأقدم كل ما لدي رفقة زملائي لإسعاد جماهير الاتحاد".

ورحب نادي الاتحاد على طريقته الخاصة، بنجمه الجديد أحمد حجازي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، متمنيا له التوفيق مع الفريق وتقديم الإضافة المنتظرة للدفاع الاتحادي، وسط تفاعل كبير من جميع الاتحاديين وتفاؤل بشأن تلك الصفقة.

وكشفت صحيفة ميرور الإنجليزية، في وقت سابق أن نادي الاتحاد دفع مبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني (20 مليون ريال) مقابل استعارة اللاعب من وست بروميتش ألبيون لمدة موسم واحد.

ودافع حجازي عن ألوان عدة أندية في مسيرته الاحترافية بداية من الإسماعيلي المصري ثم فيورنتينا وبيروجيا الإيطاليين والأهلي المصري ووست بروميتش ألبيون الإنجليزي.
شاهد.. استقبال حافل لحجازي من جماهير اتحاد جدة
شاهد.. استقبال حافل لحجازي من جماهير اتحاد جدة
شاهد.. استقبال حافل لحجازي من جماهير اتحاد جدة
شاهد.. استقبال حافل لحجازي من جماهير اتحاد جدة

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