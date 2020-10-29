الدوري الأوروبي.. أرسنال النني في مهمة سهلة أمام دوندالك الإيرلندي

يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي، نظيره دوندالك الإيرلندي، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.









ويسعى أرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، للحفاظ على صدارة المجموعة الثانية بالمسابقة.









ولم يسبق وأن ألتقى أرسنال مع دوندالك في أي مباراة سابقة، إلا أن التاريخ يعطى أفضلية كاسحة للجانرز في مباراة اليوم، بحكم خبرته الطويلة في المسابقات الأوروبية.









ويشارك أرسنال في بطولة الدوري الأوروبي، باعتباره بطلا لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2019 - 2020.









في المقابل يطمح دوندالك في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجانرز في لقاء اليوم، للحفاظ على حظوظه في تخطي دور المجموعات.









كان أرسنال فاز على رابييد فيينا النمساوي بنتيجة 2 - 1 في الجولة الماضية، بينما خسر دوندالك أمام مولدي النرويجي بنفس النتيجة.









ويتصدر أرسنال جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن مولدي النرويجي صاحب المركز الثاني، بينما يحل دوندالك ثالثا بدون رصيد ورابييد فيينا النمساوي رابعا بدون نقاط أيضا.