وزير الدفاع الأمريكي في زيارة لإسرائيل لبحث سبل ضمان تفوقها العسكري على المنطقة

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبير، يصل اليوم إلى إسرائيل، للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين في القدس، لبحث مسألة ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي.

وبحسب القناة، قال مستشار المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية توني بلينكن، إن نية بلاده بيع مقاتلات اف 35 للإمارات مثيرة للقلق، وفي حديث مع وسائل إعلام عبرية أكد على ضرورة الحفاظ على التوفق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وأشارت القناة إلى أن وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، يصل إسرائيل اليوم أيضًا، في أول زيارة له منذ توليه منصبه.

وقالت القناة إن إسرائيل تحاول إقناع الحكومة الإيطالية بإدراج الذراع السياسية لحزب الله في قائمة المنظمات الإرهابية، كما ستتمحور المحادثات حول مسائل الغاز والوضع في لبنان، علمًا بأن قائد القوات الدولية "اليونيفيل" هو إيطالي، ويوجد لإيطاليا أكثر من ألف جندي في القوات الدولية.