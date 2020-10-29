ننشر شروط ومواعيد السفر بحرًا من سفاجا إلى السعودية

أعلنت شركة القاهرة للعبارات التابعة لوزارة النقل جدول تشغيل رحلات اللنش السريع من ميناء سفاجا إلى ميناء ضبا السعودي لشهر نوفمبر وذلك يوم الثلاثاء إبحار فجر الأربعاء من كل أسبوع.

وأوضحت الشركة أن الأوراق المطلوبة من المسافر للحجز صورة من جواز السفر ويكون سارى غير منتهى وصوره من الإقامة أو التأشيرة أو تأشيرة المرور وصوره من تصريح العمل وشهاده تحليل الكورونا تكون سارية لمدة ٧٢ ساعة من تاريخ عملها لتاريخ السفر بالنسبة للمسافرين من سفاجا لضبا.

اما الأوراق المطلوبة لمن لديه سيارة تريبتي صورة من دفتر التريبتيك موضح به تاريخ الدخول والخروج وصورة من الرخصة المؤقتة إللى أخدتها من ميناء الدخول وصورة من شهاده المخالفات وتكون سارية لمده ١٥ يوم من التاريخ للسفر