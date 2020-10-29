وداعًا للدهون العنيدة.. بـ 3 مشروبات تحول جسمك لماكينة حرق

وصفة خل التفاح والعسل



كيفية تطبيق اعشاب لتخسيس الكرش

أضيفى خل التفاح والعسل إلى كوب من الماء الدافئ. تخلط جيدا وتناول خل التفاح مع الماء الساخن والعسل له نفس تأثير تناول العسل والليمون مع الماء الساخن إنه مضاد أكسدة رائع ويعمل كمزيل للسموم أيضًا. من أجل بداية صحية ليومك ، لا تنظر إلى أبعد من هذا المشروب الصحي.



