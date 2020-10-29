AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تهدد الأمن والسلم الدوليين..الكويت يدعو مجلس الأمن للوقوف بجانب السعودية ضد الحوثيين

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:18 م
الكويت
الكويت
Advertisements
محمود نوفل
عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستمرار استهداف المناطق المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيا الحوثي بعدد من الطائرات المسيرة.

وأفاد المصدر في بيان صحفي له اليوم الخميس أن استمرار هذه الأعمال الإجرامية وتزايد وتيرتها يعدان انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية وتهديدا سافرا لأمن المملكة العربية السعودية وشعبها وتقويضا لاستقرار المنطقة وفق ماذكره صحيفة النهار الكويتية.

وشدد المصدر علي ان ‏الأمر يستوجب تحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لتحمل ‏مسؤولياته في لجم تلك الأعمال الإجرامية ووضع حد لها باعتبارها تهديدها مباشرا للأمن والسلم الدوليين.

كما أعرب المصدر عن تضامن الكويت التام مع المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت تدين الهجوم على مطار أبها السعودي: إمعان في انتهاك قواعد القانون الدولي

صحف الكويت اليوم: ولي العهد السعودي يبحث مع كوشنر آفاق عملية السلام في المنطقة.. البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة المشيشي.. وماكرون يقود محاولة لإنقاذ لبنان في 3 أشهر

هجوم حوثي جديد بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة على هدف مهم في الرياض

التحالف العربي يعترض صاروخا بالستيا للحوثيين

خطر يهدد أمن السعودية والملاحة البحرية العالمية.. تنديد عربي واسع بهجمات الحوثيين

أخبار السعودية اليوم: انحسار الفيروس وانخفاض الحالات الحرجة بالمملكة.. التحالف يدمر طائرة مسيرة في نجران.. والوزراء السعودي يطالب بالوقوف أمام خروقات إيران

ترشيحاتنا

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

ارتفاع قتلى هجوم نيس الفرنسية.. وعمدة المدينة: الحادث يبدو إرهابياً

خاص.. الترجي التونسي يكشف حقيقة استعادة أنيس البدري

محمد صلاح يرد على أنباء إصابته أمام ميتيلاند الدنماركي

أكبر زيادة من شهرين.. الصين تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها