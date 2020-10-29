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أخبار العالم

الصحة العالمية تؤكد استعدادها للموجة الثانية من فيروس كورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:25 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أكدت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، استعداد المنظمة للموجة الثانية من فيروس /كورونا/ المستجد، موضحة أن هناك اتصالات مباشرة مع كل الدول في المنطقة ومتابعة وبائيات المرض والإجراءات التى اتخذتها الدول، وعليه نطور إستراتيجية التعامل مع المرض.

وأعربت الدكتورة رنا الحجة، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة عقدتة اليوم عبر تقنية الفيديو، عن تخوفها من الزيادة في الإصابات خلال فصل الشتاء والتي ظهرت نتيجة التخفيف من الإجراءات الوقائية، مؤكدة ضرورة اتخاذ الأمور بجدية شديدة.

وأكدت أن المنظمة تطور حاليًا إستراتيجية مجددة ومحدثة تراعي فيها كل معايير انتشار المرض قائمة على أهمية الفحص وتقصي وتتبع المخالطين والنظافة المستمرة وتفادي التجمعات الكبيرة.

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