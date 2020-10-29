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تعليم

جامعة عين شمس تتقدم 19 مركزًا في تصنيف US NEWS مقارنة بالعام الماضي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:56 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلن الدكتور محمود المتينى -رئيس جامعة عين شمس عن تقدّم الجامعة في تصنيف NEWS US الصادر لعام 2021، حيث احتلت الجامعة المركز 648 على مستوى العالم  مقارنة بالمركز 667 العام الماضي، وهو ما يعني تقدم الجامعة 19 مركزًا.

وأكد أن الجامعة قد ظهرت بشكل واضح فى مجالات التصنيف في مراكز متقدمة على حد سواء و ذلك على النحو التالي: 

وفي مجال العقاقير والسموم حققت الجامعة المركز 152، وفي مجال الإلكترونيات والهندسة الإلكترونية حققت المركز 371، أما في مجال الطب الإكلينيكي فجاءت في  المركز 410 وفي مجال الفيزياء جاءت جامعة عين شمس في المركز 449 عالميًا، ومجال الهندسة حصدت المركز 467، وفي مجال الكيمياء جاءت الجامعة في  المركز 608 .

من جانبها أوضحت أ.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي والتبادل الأكاديمي بالجامعة أن ذلك التصنيف يعتمد على قاعدة البيانات الشهيرة CLARIVATE (SCIENCE OF WEB ANALYTICS )

لافتة إلى أن هذا التصنيف يستند إلى عدة معايير ترتكز  على النجاح الأكاديمي للجامعة، وفي مقدمتها سمعة الأبحاث العلمية والإقليمية المنشورة بكل عام وأثرها وحجم التعاون الدولي وعدد درجات الدكتوراة الممنوحة خلال العام بكل جامعة، وأضافت أن الإدارة العليا للجامعة حرصت على دفع عجلة التقدم فى التصنيفات الدولية بكافة قطاعات وكليات ومعاهد الجامعة، وهو ما انعكس بدوره على تقدم الجامعة في تلك التصنيفات.

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وأشار د. أحمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولى بالجامعة إلى أن ما حققته الجامعة من تقدم في تصنيف NEWS US يأتي ثمار الدعم الذى يتلقاه فريق العمل بالمكتب فى الآونة الأخيرة  على مستوى مختلف قطاعات الجامعة.

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