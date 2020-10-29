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رياضة

المسابقات تحدد موعدا مبدئيا لانطلاق الدورى الجديد.. تعرف عليه

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:56 م
الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك
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يسري غازي
وضعت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي موعدا مبدئيا   اللجنة لانطلاق منافسات بطولة الدورى الجديد موسم 2020 -2021.

ويخوض النادي الاهلي بقيادة المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مباراته فى ختام الدورى الممتاز الموسم الحالي بعد غد السبت أمام طلاءع الجيش الى جانب لقاء بيراميدز والمقاولون العرب.

واستقرت لجنة المسابقات فى الجبلاية على انطلاق ضربة البداية الدورى الجديد يوم ٣٠ نوفمبر القادم.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر القادم.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تنظيم مسابقات موسم 2020 / 2021 م كالتالي :
أولًا : القسم الثاني
يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من ( 16 ) فريقا بإجمالي  48 فريق ( الـ 36 فريق + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث)  وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول .
وينتهي قيد اللاعبين في 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م .

ثانيًا : القسم الثالث 
يتكون من  178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثاني ..
وينتهي القيد في 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات في 30/11/2020م.

ثالثًا: القسم الرابع 
يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثًا توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافي .. وينتهي القيد في 30/11/2020 م ، لتبدأ المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م.

رابعًا : تخصيص مجموعة لسيناء
تشجيعًا لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشيًا مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتبارًا من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثاني .

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا في موعد يتحدد لاحقا لعرض شروط ونظام المسابقة وذلك فور إنتهاء تصفيات القسم الرابع .

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