ميناء الإسكندرية يكرم المتفوقين علميًا من أبناء العاملين بالهيئة.. شاهد

نظمت الهيئة العامة لميناء الاسكندرية إحتفالية لتكريم المتفوقين علميا من أبناء العاملين بها على مختلف مراحلهم التعليمية بدءا من المرحلة الإبتدائية وحتى التخرج من الجامعة.





وقال الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء إن إحتفالية اليوم تثمن لجهود العاملين في رعاية النشء من أبنائهم وغرس قيم حب العلم والتفوق، وتعزيز الشعور لدى الأباء والأمهات من أسرة الهيئة بالولاء والإنتماء، وبأننا نقدر مجهودهم الآخر في رعاية أسرهم.





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وأشار إلى أن تجمع اليوم يأتي في إطار توجه هيئة الميناء بالاهتمام بالعناصر البشرية ودعمهم وتنمية مهاراتهم، وتثمين لإنجازاتهم مع أولادهم، فالعاملين هم الثروة الحقيقية التي تعتمد عليها الهيئة في تنفيذ خطط التطوير بكافة الإدارات.





وأضاف رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء أن مراسم الإحتفال بأبناء العاملين تضمنت لقاء تعريفى بالميناء والقاء الضوء على رؤيته وأهدافه.





كما تضمنت جولة بالميناء لمشاهدة ما يتم تنفيذه من مشروعات وإنجازات علي أرض الواقع ، وفى ختام الأحتفالية تم تسليم شهادات تقدير للأبناء المتفوقين ومكافأت مالية تشجيعا لهم وحثهم على استمرار تفوقهم.