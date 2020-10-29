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برلمان

برلمانى يثمن الموقف الحاسم من الرئيس السيسى ورفضه الإساءة إلى الأنبياء

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:51 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على القضايا والرسائل المهمة التى جاءت فى خطابه التاريخى خلال احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف مشيدا بالموقف الحاسم والواضح من الرئيس السيسى ورفضه بشكل قاطع الإساءة الى الأنبياء.

وقال " مسعود " في بيان له أصدره اليوم أنه يجب على الرأى العام العالمى ان يعى ما جاء من الكلمات الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسى والتى قال فيها بالنص : "هناك كلام كتير ونقاش ولغط كتير واحنا كمسلمين من كمال إيماننا إن إحنا نؤمن بكافة الديانات الأخرى ولا يستطيع مسلم أن يقول إنه كامل الايمان إلا إذا أقر واعترف من صميم قلبه بجميع الرسل.. نحترم جميع الرسل ونوقرهم لانهم المختارون من قبل الله".

ووجه النائب أمين مسعود تحية قلبية الى الرئيس السيسي لـ تأكيده على أن الإساءة الى الأنبياء والرسل استهانة بقيم دينية رفيعة وجرح مشاعر الملايين حتى لو كانت الصورة المقدمة هي صورة التطرف فلا يمكن أن يحمل المسلمون مفاسد وشرور فئة قليلة انحرفت ونحن أيضا لنا حقوق في الا تجرح شعورنا ولا تؤذى قيمنا مؤكدا ان هذه المواقف من الرئيس السيسى لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية

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