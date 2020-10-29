الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ويعلن موعد نهائي دوري الأبطال الجديد

كشف موقع جريدة المنتخب المغربية عن قرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وعن الموعد الجديد لنهائي دوري الأبطال.
ونشرت جريدة المنتخب ان الكاف استقر علي تأجيل مباراة الزمالك و الرجاء فى نصف النهائي الي 3 نوفمبر بدلا من 1 نوفمبر علي ان تقام المباراة فى استاد برج العرب بدلا من استاد القاهرة .
وأكدت الجريدة أن نهائي دوري أبطال أفريقيا سيتم تأجيله هو الآخر الي يوم 27 نوفمبر بدلاً من 6 نوفمبر وسيقام أيضًا علي استاد برج العرب هو الآخر .