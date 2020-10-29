AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بينهما طفل عمره عامان.. إجراء 2 جراحة عاجلة ومتقدمة بالوجه والفكين بـ «فاقوس المركزي»

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم التكليف بالانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، ورفع الأعباء عن المرضى بمستشفيات الصحة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قام الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفي فاقوس النموذجي، بمشاركة الدكتور محمد عبد الرحمن سعد رئيس قسم الفم والأسنان، والدكتور خالد عمر السباعي، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، بإجراء ٢عملية جراحية دقيقة وعاجلة، الحالة الأولى لمريض يبلغ من العمر 32 عامًا، ويعاني من كسر بالجهة اليمني من الفك السفلي، وتم تركيب شريحتين و7 مسامير جراحية لتثبيت الكسر، والحالة الثانية لطفل يبلغ من العمر عامان، ويعاني من كسر بالفك السفلي، وتم تركيب archbar/silk، وأسلاك معدنية، لتثبيت الكسر، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، والحالات الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفي.

اقرأ أيضًا:
وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفي، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استئصال ورم سرطاني متقدم بالثدي بمستشفي السعديين بالشرقية

إجراء جراحة متقدمة للوجه والفكين والعظام بمستشفي فاقوس النموذجي

إجراء جراحات عاجلة ومتقدمة بمستشفيات فاقوس والصالحية الجديدة

إجراء منظار جراحي لقطع كامل بأوتار الكتف للمرة الأولى بمستشفى السعديين بالشرقية

الرعاية الصحية: 59 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمستشفى السلام ببورسعيد

ترشيحاتنا

جاساما يقترب من قيادة مباراة الزمالك والرجاء.. ورضوان جيد مرشح للنهائي

من الطابق 30.. رجل يلقي على المارة أمطارا من الأموال

صالح جمعة وبادجي أبرز نجوم دكة الأهلي فهل يدفع بهم موسيماني أمام طلائع الجيش

خاص| سموحة يقرر رحيل محمد كوفي.. لهذا السبب

بيان عاجل من السفارة الفرنسية في السعودية بعد هجوم جدة

نشرة المرأة.. 3 مشروبات تحول جسمك لماكينة حرق.. وإليك كيفية تناول حلوى المولد النبوي بأمان

AdvertisementS

وزير التعليم: أجهزة الدولة تجهز مفاجأة سارة لأولياء الأمور سنعلنها أول العام القادم.. عقود جديدة تلزم أصحاب المدارس الخاصة بعدم رفع المصروفات.. والسداد عن طريق البنوك فقط منعا للتلاعب

لشكه في سلوكها.. زوج يقتل زوجته طعنًا بالسكين ويحاول خنق طفله

الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ويعلن موعد نهائي دوري الأبطال الجديد

أحمد موسي: الكاف يؤجل نهائي دوري أبطال أفريقيا في مصر لهذا الموعد

تفاصيل مؤلمة.. العثور على جثة طفلة بعد 5 ساعات من اختفائها

بعد حادث الطعن الإرهابي في فرنسا.. إغلاق الكنائس ودور العبادة في مدينتين

بيان عاجل من السفارة الفرنسية في السعودية بعد هجوم جدة

أكبر زيادة من شهرين.. الصين تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

خبير لوائح: طعن الزمالك علي قرار بطلان اللائحة لايوقف تنفيذ القرار

شرطي هاجمه من الخلف.. لحظة القبض على منفذ هجوم الطعن في نيس.. فيديو

تقارير: تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى الثلاثاء المقبل.. والنهائي 27 نوفمبر

اجتماع عاجل لمجلس النواب الأحد لمناقشة قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان لافت.. زوجة محمد الشرنوبي تتألق بإطلالة جذابة

ملفات المنطقة الساخنة على مائدة البرلمان العربي بعد رئاسته الجديدة .. أبرز ما جاء بأجندة اليوم

قبطية وبحب إخواتي المسلمين.. مديرة تأمين صحي الفشن توزع حلوى المولد النبوي على المرضى