بينهما طفل عمره عامان.. إجراء 2 جراحة عاجلة ومتقدمة بالوجه والفكين بـ «فاقوس المركزي»

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أ نه تم التكليف بالانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، ورفع الأعباء عن المرضى بمستشفيات الصحة. نهالمرضى





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قام الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفي فاقوس النموذجي ، بمشاركة الدكتور محمد عبد الرحمن سعد رئيس قسم الفم والأسنان، والدكتور خالد عمر السباعي، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، بإجراء ٢عملية جراحية دقيقة وعاجلة، الحالة الأولى لمريض يبلغ من العمر 32 عامًا، ويعاني من كسر بالجهة اليمني من الفك السفلي، وتم تركيب شريحتين و7 مسامير جراحية لتثبيت الكسر، والحالة الثانية لطفل يبلغ من العمر عامان، ويعاني من كسر بالفك السفلي، وتم تركيب archbar/silk، وأسلاك معدنية، لتثبيت الكسر، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، والحالات الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفي.





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وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفي، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.