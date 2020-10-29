AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مصدر فرنسي يكشف جنسية الموقوف في ليون بتهمة التهديد بسكين

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:25 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
Advertisements
شيماء مصطفى
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلًا عن مسؤول في الأمن بمدينة ليون، بأن الشرطة الفرنسية أوقفت اليوم، الخميس، رجلًا أفغانيًا، يرتدي الزي التقليدي، كان مسلحًا بسكين واعتبرته أنه يشكل تهديدًا للأمن.

ووصف المصدر الحادثة بالخطيرة، لافتا إلى أن الرجل كان "جاهزا للبدء بتنفيذ عملية".

وأشاد عمدة منطقة بيراش، الواقعة في الدائرة الثانية بمدينة ليون بالشرطة ومجهودها الذي أدى إلى تجنب البلاد مأساة جديدة.

يأتي ذلك بعد أن شن شاب هجوما بالسكين بالقرب من كنيسة نوتردام في الساعة 9 بالتوقيت المحلي؛ مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، سيدتان ورجل، إلى جانب عدد من الجرحى، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالمدينة وغيرها من المدن الفرنسية.

وفي حادثة أخرى، حاول رجل يحمل سكينًا ويصيح "الله أكبر"، مهاجمة ضباط الشرطة في أفينيون، إلا أنهم تمكنوا من قتله بالرصاص.

وأعلنت الشرطة الفرنسية أنه تم إيقاف المشتبه به واعتقاله بعد تنفيذه هجوما بسكين في مدينة نيس إلا أنه أصيب وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة.

وقررت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق الكنائس ودور العبادة في مدينتي نيس وكان، في أعقاب الهجوم، حيث أرجحت السلطات الفرنسية فرضية الإرهاب بهجوم نيس.

وبدوره، تعهد رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، برد صارم من حكومة باريس على الهجوم الذي شهدته مدينة نيس اليوم الخميس.

وأكد كاستيكس، خلال كلمته في أعقاب هجوم نيس، أن السلطات رفعت مستوى التأهب الأمني من تهديدات إرهابية في عموم البلاد.

وتوجه ماكرون إلى المدينة بعد انتهاء اجتماع "خلية الأزمة"، الذي أقيم في باريس، كما أمر المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا بفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

ودعت الشرطة الفرنسية عبر تويتر المواطنين إلى الابتعاد عن كنيسة نوتردام في مدينة نيس، جنوب البلاد.

يأتي هذا الحادث بعد واقعة ذبح مدرس التاريخ الفرنسي صاموئيل باتي، منتصف الشهر الجاري، على يد شاب من أصل شيشاني بعد أن عرض الأستاذ على تلاميذه في حصة دراسية رسوما كاريكاتورية للنبي محمد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ساعات من هجوم نيس.. الشرطة الفرنسية تفتح النار على شخص في مدينة افينيون

بعد هجوم نيس الإرهابي.. تهديد شديد اللهجة من الحكومة الفرنسية

بريطانيا تقف إلى جانب فرنسا.. جونسون: هجوم مدينة نيس همجي وبربري

الإرهاب والعنف غير مقبولين.. الفاتيكان يندد بهجوم الطعن في نيس

بعد هجوم نيس الإرهابي.. بوتين يبعث برقية تعزية لـ نظيره الفرنسي

جريمة إرهابية.. رابطة العالم الإسلامي تدين عملية الطعن في نيس الفرنسية

ترشيحاتنا

هجوم جديد بسكين في فرنسا.. تفاصيل

في عيد ميلاد سلوى محمد علي.. عمرها الحقيقي ووصيتها الغربية

خبير لوائح: طعن الزمالك علي قرار بطلان اللائحة لايوقف تنفيذ القرار

لحظة دخول الشرطة.. اللقطات الأولى للفوضى داخل كنيسة نوتردام بعد هجوم الطعن في نيس.. فيديو وصور

بعد دخوله العناية المركزة.. تعرف على الحالة الصحية لــ عائض القرني

اجتماع عاجل لمجلس النواب الأحد لمناقشة قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ

AdvertisementS

مصدر فرنسي يكشف جنسية الموقوف في ليون بتهمة التهديد بسكين

وزير التعليم: أجهزة الدولة تجهز مفاجأة سارة لأولياء الأمور سنعلنها أول العام القادم.. عقود جديدة تلزم أصحاب المدارس الخاصة بعدم رفع المصروفات.. والسداد عن طريق البنوك فقط منعا للتلاعب

الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ويعلن موعد نهائي دوري الأبطال الجديد

لشكه في سلوكها.. زوج يقتل زوجته طعنًا بالسكين ويحاول خنق طفله

إصابة كبير مستشاري رئيس الوزراء السوداني ومدير مكتبه ومحافظ البنك المركزي بـ كورونا

بيان عاجل من السفارة الفرنسية في السعودية بعد هجوم جدة

تفاصيل مؤلمة.. العثور على جثة طفلة بعد 5 ساعات من اختفائها

أكبر زيادة من شهرين.. الصين تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

بعد حادث الطعن الإرهابي في فرنسا.. إغلاق الكنائس ودور العبادة في مدينتين

أحمد موسي: الكاف يؤجل نهائي دوري أبطال أفريقيا في مصر لهذا الموعد

خبير لوائح: طعن الزمالك علي قرار بطلان اللائحة لايوقف تنفيذ القرار

أخبار الرياضة | تأجيل مباراة الزمالك والرجاء مجددًا وتعديل موعد النهائي.. محمد صلاح يكشف حقيقة إصابته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي.. استشاري صحة نفسية يوضح سمات جرائم الشرف

مفاجأة .. مرضى السمنة معرضون لتطور خطر الإصابة بـ الاكتئاب

العيون حسدتهم.. صور تبرز رومانسية محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي من مهرجان الجونة