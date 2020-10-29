اتحاد الكرة يحتفى بعيد ميلاد ملك خط النص فاروق جعفر الـ 68

احتفى اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي بذكرى ميلاد ملك خط النص فاروق جعفر نجم نادى الزمالك السابق الـ 68 عاما وعدد البطولات التى شارك فى الحصول عليها.
وذكر موقع الجبلاية أن 1952 مولد فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني في السبعينيات والثمانينيات الذي شارك في كأس الأمم الأفريقية 1974 و1976 وساهم في فوزه على ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية في لاجوس 1973 كما تولى قيادة المنتخب في التسعينيايت.
يذكر أن فاروق فؤاد جعفر نجم الزمالك السابق من مواليد 1952 حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، الجد والأصل من أسوان من قرية توماس، كانت تمتد من اسوان شمالا حتى وادى حلفا بحدود السودان جنوبا واختفت الآن من الوجود تماما وأصبحت خزانا لمياه السد العالى.
نزح جده إلى القاهرة وعمل موظفا بوزارة الحربية واستوطن حى المنيرة وتزوج ابنه فؤاد والد فاروق من قرية البهنسا مركز بنى مزار محافظة المنيا وعاش في القاهرة واستوطن حارة النجار في المنيرة بالسيدة زينب كان يعمل موظفا بجراجات البلدية بمحافظة القاهرة وانجب والده فريقا من البنين والبنات سيد وأحمد ومحمد وسمير وفاروق وسميرة وكريمة ونادرة وحكمت وفاتن وجميلة.
كان فاروق آخر الصبيان يسبب المشاكل لأسرته من أجل أن يشتروا له كرة قدم لكي يمارس بها اللعب في الشارع وعندما وصل إلى سن الدراسة والتحق بمدرسة قصر النيل الابتدائية وكان بنفس المدرسة مع ميمى درويش لاعب الإسماعيلى السابق وسيد الطباخ لاعب القناة والأولمبى كمدرسين يقضيان فترة التمرين وهما أول من شاهد موهبة فاروق جعفر في دورى الفصول وكان عمره سبعة أعوام.
وفي شوارع المنيرة شاهده إبراهيم عبد الرحمن أحد كشافى الزمالك والحقه في فريق الناشئين تحت 14 سنة دون علم اسرته بعد أن حصل على الشهادة الاعدادية من مدرسة منيل الروضة ثم التحق بالمدرسة الثانوية القومية بالمنيل.
لعب فاروق جعفر في فرق الناشئين وتدرب على يد مدربين كثيرين منهم هلال قدرى وحمادة الشرقاوى وسمير قطب.
في عام 1969 وكان عمره 17 عاما لعب الزمالك امام السكة وكان الزمالك مهزوما بثلاثه اهداف ولعب جعفر في نهاية المباراة وأحرز الزمالك التعادل بعد أن سجل فاروق هدفين وبعدها انضم للفريق الأول ولعب أول مباراة امام مصنع 36 وفاز الزمالك باربعة اهداف وأحرز فاروق هدفين بعدها لعب أول مباراة رسمية امام المحلة وشارك في مركز الظهير الأيمن بدلا من يكن الكبير وانضم للمنتخب الوطني في نفس العام لكنه لم يلعب رسميا الا عام 1970 وكانت المباراة امام يوغوسلافيا.
غادر فاروق جعفر مصر واتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاحتراف بدورى أمريكا الشمالية NASL وكان قد سبق نجم الإسماعيلى السابق أسامة خليل وكان في استقباله عند وصوله إلى كاليفورنيا ولعب لنوادى عده منها منكاس سيتى وفلاديلفيا فيورى بينما لعب الغزال لكاليفورنيا ستيرف، لكنه قرر العودة إلى مصر.
فاروق عرفته الجماهير في مباراة القمة التي لم تكتمل عام 1972 وكانت النتيجة 2/1 للزمالك وكان الحكم قداحتسب ضربة جزاء سجل منها فاروق جعفر هدفا في مرمى مروان كنفانى الذي أشار لجماهير الاهلى بنزولها أرض الملعب ولم تكتمل المباراة وتوقفت المسابقة طويلا.