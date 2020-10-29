اتحاد الكرة يحتفى بعيد ميلاد ملك خط النص فاروق جعفر الـ 68

غادر فاروق جعفر مصر واتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاحتراف بدورى أمريكا الشمالية

NASL

وكان قد سبق نجم الإسماعيلى السابق أسامة خليل وكان في استقباله عند وصوله إلى كاليفورنيا ولعب لنوادى عده منها منكاس سيتى

وفلاديلفيا فيورى

بينما لعب الغزال

لكاليفورنيا ستيرف