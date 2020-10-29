الحمام يقرر استمرار سمير سعد مديرا فنيا للفريق الأول

قرر مجلس إدارة نادي الحمام خلال اجتماعه تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة سمير سعد لقيادة الفريق الاول لكرة القدم بالموسم الجديد في دورى القسم الثاني بمجموعة بحري.





وتم مناقشة تقرير الجهاز الفني عن الموسم المنقضي وخطة الإعداد للموسم الجديد وإحتياجات الفريق من صفقات لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.





وكان فريق الحمام المطروحي انهي الموسم الماضي محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة بحري بدورى القسم الثاني برصيد 30 نقطة ولولا قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط لنزل الفريق لدورى لقسم الثالث برفقة بلدية المحلة والاوليمبي ومالية كفر الزيات وبيلا.





جدير بالذكر ان فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد نجح في الصعود الي الدورى الممتاز بعدما احتل صدارة مجموعة بحري بالقسم الثاني برصيد 47 نقطة .