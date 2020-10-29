هرم مأكولات وشجرة أموال .. تعرف على التقاليد الإندونيسية في الاحتفال بالمولد النبوي

يعتبره المسلمون هناك مناسبة عظيمة

لإظهار مشاعرهم تجاه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في دولة يمثل المسلمون فيها 85 % من عدد سكانها البالغ

280 مليون نسمة

في

أكثر من 17.000 جزيرة و منها الخمس جزر الكبرى، وهي: جاوى،

سومطرة، كاليمانتان ، سولاويسي، وبابوا، حيث تشهد الاحتفالات الأندونسية

عادات مختلفة حسب تقاليد القبيلة في كل جزيرة بالدولة.