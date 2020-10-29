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أخبار العالم

المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض: معظم دول الاتحاد "حمراء" على خريطة كورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:29 م
خريطة كورونا في اوروبا
خريطة كورونا في اوروبا
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على صالح
نشر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) تقييمًا جديدًا لمخاطر كوفيد 19 للاتحاد الأوروبي - المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة، أحدث خريطة لانتقال فيروس كورونا، بانه تم تلوين معظم دول الاتحاد الأوروبي باللون الأحمر.

وعلقت أندريا أمون، مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قائلة: "تشكل الزيادات المستمرة في حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي - المنطقة الاقتصادية الأوروبية تهديدًا كبيرًا للصحة العامة، حيث تعاني معظم البلدان من حالة وبائية شديدة القلق" مضيفة "لقد أصبح التأثير من حيث الضغط على خدمات الرعاية الصحية والوفيات واضحًا بشكل متزايد".


وأضافت أنه مع ارتفاع مستويات انتقال العدوى في المجتمع ، تصبح حماية الأفراد المعرضين للخطر أكثر صعوبة ، ومن المحتم أن يصاب المزيد منهم بمرض شديد.

وتابعت "إن اتخاذ إجراءات قوية في مجال الصحة العامة أمر ضروري لعكس المخاطر الوشيكة المتمثلة في إرهاق أنظمة الرعاية الصحية وعدم قدرتها على توفير رعاية يسهل الوصول إليها وآمنة ونوعية."

وفي تقييمه المحدث للمخاطر، تتمثل الرسالة الرئيسية لمركز ECDC في أن الوضع الوبائي الحالي يمثل مصدر قلق كبير لأنه يشكل خطرًا متزايدًا للانتقال، ما يتطلب إجراءات فورية ومستهدفة في مجال الصحة العامة. توضح الخريطة الوضع قبل أسبوع ، خلال الأسابيع 41 - 42 (5 - 18 أكتوبر).

وازدادت إيجابية الاختبار المبلغ عنه بشكل مطرد منذ أغسطس وأظهرت تصعيدًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة ، ما يشير إلى زيادة حقيقية في معدلات انتقال الفيروس، بدلًا من مجرد ارتفاع في الحالات المبلغ عنها التي تُعزى إلى زيادة الاختبار.

وأوضح: "نحن بالطبع نتابع أيضًا الإجراءات، لكننا ما زلنا في مرحلة مبكرة وليس لدينا نظرة عامة كاملة عن كيفية تكييف الدول الأعضاء لتدابيرها مع التوصية منذ اعتمادها". 

ويتم أيضًا نشر الإجراءات التي أعلنت عنها الدول الأعضاء على موقع "إعادة الفتح" التابع للجنة بحيث يكون المواطنون على اطلاع جيد.

وتعتبر بلجيكا هي واحدة من أكثر البلدان تضررا وأعلنت البلاد يوم الجمعة تشديد الإجراءات لاحتواء انتشار الفيروس.

وحذر المتحدث باسم كوفيد 19 ستيفن فان جوشت، من أنه "هذا الأسبوع، من المحتمل أن نتحرك نحو 20000 حالة يوميًا".

ومن التدابير التي لم يتم إعادة تقديمها بعد ارتداء الأقنعة الإجباري في الأماكن العامة؛ قبل بضعة أسابيع، عندما بدأ عدد الإصابات اليومية في الازدياد ، تم تخفيفه فجأة في بلجيكا. 

وفي سلسلة من الرسائل، أشار ماريوس جيلبرت، عالم الأوبئة في جامعة ليبر دي بروكسيل (ULB)، إلى القناع "الواقي من فيروس كورونا".


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