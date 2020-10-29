التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين مصر المقاصة والانتاج الحربي

انتهت أحداث شوط المباراة الاول بين فريقي الانتاج الحربي ومصر للمقاصة بالتعادل السلبي بدون اهداف، في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة ٣٤ من بطولة الدوري الممتاز.





استطاع الانتاج الحربي تسجيل هدفين تم الغائهما الأول بيبب لمسة يد، والثاني بداعي التسلل دون العودة لخاصية var.





وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:





حراسة المرمى: محمد كوكو.





الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وعصام صبحي وأحمد ياسين.





خط الوسط: مصطفى شبيطة وأحمد صبيحة ومحمد إبراهيم وعبد الله مجدي.





الهجوم: باولن فوافي وصلاح عاشور.





ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود حمدي ومحمد توني وشميلس بيكلي ومحمد دسوقي وأشرف شيكو وهشام حافظ وكريم جمال ببا ويحيى زكريا ويوسف شريف.



