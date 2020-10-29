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أخبار العالم

مقتل 27 شخصا في اشتباكات بين ولايتين بإثيوبيا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:26 م
الحدود في إثيوبيا
الحدود في إثيوبيا
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رويترز
قالت الحكومة الإثيوبية اليوم الخميس، إن 27 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بين ولايتين تشهدان نزاعا على الحدود منذ فترة.

وأضافت الحكومة في بيان أن القتلى سقطوا "بسبب صراعات على حدود المنطقة الصومالية وعفر".

واشتبكت فصائل مسلحة من الولايتين الواقعتين بشرق البلاد من قبل بسبب حدودهما المتنازع عليها.

وأكد علي بيديل، المتحدث باسم المنطقة الصومالية، سقوط قتلى، واتهم المسلحين في عفر بالمسؤولية عن ذلك.

وقال لرويترز: "ميليشيا محلية من عفر مسؤولة عن أعمال القتل".

ولم يرد متحدث باسم عفر على طلب رويترز للتعقيب.

وكانت الحكومة الاتحادية قد أعادت رسم الحدود بين الولايتين في عام 2014 ونقلت ثلاث بلدات صغيرة إلى عفر، لكن المنطقة الصومالية تريد استعادتها منذ ذلك الحين.

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