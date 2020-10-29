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فن

إيناس النجار تحتفل بالمولد النبوي الشريف.. ولد يتيمًا وعاش كريمًا ومات عظيمًا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:35 م
إيناس النجار
إيناس النجار
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محمد بدران

احتفلت الفنانة إيناس النجار بالمولد النبوى الشريف عبر موقع التواصل لتبادل الصور والفيديوهات الاجتماعي "إنستجرام"


وكتبت إيناس النجار قائلة: "ولد يتيمًا. . عاش كريمًا . . مات عظيمًا . . انه سيد الخلق واعظمهم سيدنا محمد (ﷺ) صلوا عليه وسلموا تسليما"


يذكر أن احدث أعمال إيناس النجار فيلم "قهوة بورصة مصر" من بطولة الفنانين حسن حسني، لطفي لبيب، مصطفى قمر، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، محمد لطفى ، هاجر الشرنوبي، محمد جمعه، كلوديا حنا، علاء مرسي، ساندي، رانيا محمود ياسين ، نجوي فؤاد ، عبدالله مشرف ، علي حميده، حسن عبدالفتاح ، شريف باهر ، مروه عبدالمنعم، ريكو ، المطربه هند طاهر، صبري عبدالمنعم ، حنان سليمان ، أحمد صيام ، علي حمدي، جمال حجازي.


وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.


إيناس النجار تحتفل بالمولد النبوي الشريف.. ولد يتيمًا وعاش كريمًا ومات عظيمًا

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