أجرأهم الفستان المنقط.. إطلالات ليلى علوى في 7 أيام بـ مهرجان الجونة

شهدت السجادة الحمراء مجموعة كبيرة ومتنوعة من إطلالات نجمات الفن والمشاهير، خلال مشاركتهن في فعاليات مهرجان الجونة بدورته الرابعة، بداية من الجمعه الماضي وحتى اليوم.

وأطلت الفنانة ليلى علوي بمهرجان الجونة في دورته الرابعة عام ٢٠٢٠؛ لتجذب إعجاب المتابعين وعدسات الكاميرات نحوها.



اليوم الأول.. "الفستان الفسفورى الفاتح"





وتألقت ليلى علوي بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأخضر الفاتح ذات فتحة من الامام وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

اليوم الثانى.. "الفستان المنقط"

كما تألقت ليلى علوي بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا مكشوف الكتفين والصدر باللون الأبيض المنقط بالأسود ذات فتحة من الأمام؛ وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. اليوم الثالث .. "الفستان الاسود"

وظهرت ليلى علوي بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا قصير ذات الكرانيش باللون الاسود؛ وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

وكان آخرهم جمبسوت تايجر اثارت به الجدل.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.