بينهم دولة خليجية كبرى.. 4 دول عربية في طريقها للتطبيع مع إسرائيل

قال المحلل السياسي طارق البرديسي، إن هناك عددا من الدول العربية ستلحق بقطار التطبيع مع إسرائيل بعد الخطوة التي دأبت عليها الإمارات بشجاعة وتبعتها مملكة البحرين، ومن بعدهم جمهورية السودان.













وكشف "البرديسي"، لـ صدى البلد، أن المتوقع خلال الأيام المقبلة أن تعقد كل من قطر وعمان والسعودية والمغرب اتفاق سلام مع إسرائيل، والبقية تأتي.













وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ هناك 5 دول عربية مستعدة للتطبيع مع إسرائيل غير الإمارات والبحرين والسودان ومصر والأردن قائلا لدينا 5 دول (مطبعة مع إسرائيل بالفعل)، لكن فعليًا لدينا ربما 9 أو 10 دول قد تنضم لقطار التطبيع بعد الانتخابات الأمريكية .









تصريحات ترامب جاءت ردًا على سؤاله حول ما إذا كانت هناك دول عربية أخرى ستنضم للدول التي طبعت مع إسرائيل؟ ليجيب قائلا "نعم" لدينا 5 (مطبعة مع إسرائيل)، لكن فعليا لدينا ربما 9 أو 10 دول، وسيكون لدينا الكثير، وأعتقد أنه في نهاية المطاف سيطبعون جميعهم.













وتابع في تصريحات صحفية قبيل صعوده الطائرة متوجها إلى ولاية ميشيجان مساء الثلاثاء أن "ذلك سيكون بعد الانتخابات الأمريكية. نحن نقوم بالكثير من العمل الآن، وأنا ضالع في جميع تلك الصفقات".









وأضاف: "الجمال هو السلام في الشرق الأوسط بلا مال ولا دم. ليس هناك دماء فوق الرمال، وهذا يحدث".









ومضى الرئيس الأمريكي بالقول: لدينا 5 دول بالتأكيد وأعتقد أنه سيكون لدينا 5 أخرى، وأنا احترمهم جميعا كبارا وصغار وأحترم الدول الثلاثة التي طبعت مؤخرا الإمارات والبحرين والسودان، "ولم يذكر ترامب أسماء الدول التي قال إنها ذاهبة للتطبيع مع إسرائيل.









وكان ترامب قد أشار في تصريحات سابقة بعد الإعلان عن تطبيع السودان وإسرائيل العلاقات، إلى أنه متأكد من أن السعودية ستنضم لاتفاق السلام مع إسرائيل قريبًا. كما أعلنت إسرائيل، أن دولا عربية جديدة سوف تنضم إلى "مسيرة السلام" قريبا، وذلك بعد إعلان اتفاق مع السودان أيضًا.



