صحفي مغربي: كاف أبلغ الرجاء بموعد خاطئ لمباراة الزمالك





وقال الشتيوي في تصريحات تليفزيونية : "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " أبلغ مسئولي نادي الرجاء بموعد خاطئ لمباراة الزمالك".





وتابع : " الكاف أبلغ إدارة الرجاء أن مباراة الإياب أمام الزمالك يوم 3 نوفمبر وذلك عكس ما قالته الصحف المصرية بأنه تم إخطار الزمالك شفهيًا بيوم 4 نوفمبر ".





واختتم : " لغاية الآن لم يتم إخبار الرجاء من جانب الكاف بموعد لقاء الإياب يوم 4 نوفمبر وهذا غريب بالنسبة لي ".





الجدير بالذكر أن الزمالك قد فاز على الرجاء البيضاوي بهدف للا شئ ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ".

أكد حمزة الشتيوي صحفي مغربي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " أبلغ مسئولي نادي الرجاء المغربي بموعد خاطئ لمباراة الزمالك.