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رياضة

صحفي مغربي: كاف أبلغ الرجاء بموعد خاطئ لمباراة الزمالك

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:55 ص
كاف
كاف
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مجدي سلامة
أكد حمزة الشتيوي صحفي مغربي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " أبلغ مسئولي نادي الرجاء المغربي بموعد خاطئ لمباراة الزمالك. 

وقال الشتيوي في تصريحات تليفزيونية : "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " أبلغ مسئولي نادي الرجاء بموعد خاطئ لمباراة الزمالك".

وتابع : " الكاف أبلغ إدارة الرجاء أن مباراة الإياب أمام الزمالك يوم 3 نوفمبر وذلك عكس ما قالته الصحف المصرية بأنه تم إخطار الزمالك شفهيًا بيوم 4 نوفمبر ".

واختتم : " لغاية الآن لم يتم إخبار الرجاء من جانب الكاف بموعد لقاء الإياب يوم 4 نوفمبر وهذا غريب بالنسبة لي ".

الجدير بالذكر أن الزمالك قد فاز على الرجاء البيضاوي بهدف للا شئ ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ".

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