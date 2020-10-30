ترامب: بايدن يريد للإرهابيين والمتطرفين الإسلاميين الدخول إلى أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن يريد للإرهابيين والمتطرفين الإسلاميين الدخول إلى الولايات المتحدة.





وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أقدمت إدراتي على منع دخول اللاجئيين من البلدان التي يتفشى فيها الإرهاب، مثل سوريا واليمن والصومال، لكن خطة بايدن تريد فتح الأبواب للإرهابيين".





وفي وقت سابق، قال ترامب، تعليقًا على الهجوم الذي شهدته كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، أمس، : "قلوبنا مع الشعب الفرنسي.. الولايات المتحدة تقف مع أقدم حليف لنا في هذه المعركة. الهجمات الإرهابية التي ينفذها متطرفون إسلاميون يجب أن تتوقف فورا. لا يمكن لأي دولة أن تتحمل المزيد من هذه الإعتداءات".





وهذا هو الهجوم الثالث خلال شهرين في فرنسا وسط غضب متزايد بالعالم الإسلامي بسبب الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد التي أعادت نشرها صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة.



