شاهد.. مسلسل جديد عن الأميرة ديانا في غضون أيام

تستعد شبكة «نتفيلكس» لطرح أحدث مسلسل وهو عن قصة حياة الأميرة ديانا، وهو الموسم الرابع من مسلسل (ذا كراون - The Crown).

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وشارك في المسلسل، كلير فوي وفانيسا كيربي ومات سميث، الذين مثلوا دور الملوك في الشباب في الموسمين الأولين، الأميرة مارغريت والأمير فيليب على التوالي.

ويجسد دور ديانا وتشارلز في الموسم الرابع، الآنسة كورين وجوش أوكونور، وتظهر فيه ديانا ذات الـ 24 عاما من جديد، قال بيتر مورجان، مبتكر مسلسل نتفلكس الدرامي الذي يعود إلى العرض في غضون أسبوعين، إنه قدم أخداث المسلسل وفقا لمعلومات من شخصين يعرفان ديانا جيدًا.





يعتقد مورجان أن تشابه والدتي البطلة وديانا في أن والدتهما طبيبة تخاطب يكون له دور في تشابه إلى حد كبير بالتأثر في الطفولة والنشأة بنفس العامل الأسري.

وسيبدأ العرض في 15 نوفمبر، وستظهر السيدة ديانا سبنسر البالغة من العمر 16 عامًا، وهي ترتدي زي حورية خشبية ضمن جزء بسيط من حلم ليلة في منتصف الصيف.





وبعد ذلك تدور الاحداث عن المرة الأولى التي تلتقي فيها ديانا بالأمير تشارلز، والمشهد الأول الذي سيراها فيه وهي ترتدي زي شجرة!، ثم يتزوجا بعدما تبلغ من العمر 19 عامًا.







