بينهم 54 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 5439 شابًا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 5439 شابًا ، من بينهم 54 من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغ المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 17473 شابًا ، كما تم توفير 840 فرصة عمل للشباب.





وأشار محمد طه مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي ، أن المديرية قامت باستخراج 1751 رخصة مزاولة مهنة، و 1852 شهادة قياس مستوى مهارة ، بالإضافة إلى تلقيها 1009 شكوى، منها 158 شكوي تم تسويتها وديًا ، وتم إحالة 345 شكوى للمحكمة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها ، وتم إخطار الجهات الأخري بـ 23 شكوى ، وتم حفظ 87 شكوى ، وتبقى 396 شكوى تحت البحث والدراسة .





وتابع مدير المديرية أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستخراج 260 ترخيصًا جديدًا لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 90 أجنبيًا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.





وقال: إن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالإدارة إجتماعيًا وصحيًا ، بصرف 236 ألف جنيه لـ 80 عاملًا .

أما عن مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 435 منشأة ( دوري - حملات ) وأسفر التفتيش عن تحرير 383 محضرًا لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 234 شكوي ، وتم تسوية 127 شكوى منها وديًا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 150 منشأة ، وإعادة التفتيش على 302 منشأة أخرى ، أسفر التفتيش عن تحرير 128 محضر سلامة وصحة مهنية و محضرين تراخيص وغلق إداري ، كما تم بحث 5 شكاوى .











