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أخبار البلد

بينهم 54 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 5439 شابًا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:12 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة،  قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة  بتعيين  5439 شابًا ، من بينهم  54 من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغ المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 17473 شابًا ، كما تم توفير 840  فرصة عمل للشباب.

وأشار محمد طه مدير المديرية  في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي ، أن المديرية  قامت باستخراج 1751 رخصة مزاولة مهنة، و 1852 شهادة قياس مستوى مهارة ، بالإضافة إلى تلقيها 1009  شكوى، منها 158 شكوي تم تسويتها وديًا ، وتم إحالة 345 شكوى للمحكمة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها ،  وتم إخطار الجهات الأخري بـ 23 شكوى ، وتم حفظ 87 شكوى ، وتبقى 396 شكوى تحت البحث والدراسة .

وتابع مدير المديرية أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستخراج 260 ترخيصًا  جديدًا لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 90 أجنبيًا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس  عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وقال: إن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالإدارة إجتماعيًا وصحيًا ، بصرف 236 ألف جنيه لـ 80 عاملًا .
أما عن مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 435 منشأة ( دوري - حملات ) وأسفر التفتيش عن تحرير 383 محضرًا لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 234 شكوي ، وتم تسوية 127 شكوى منها وديًا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 150 منشأة ، وإعادة التفتيش على 302 منشأة أخرى ، أسفر التفتيش عن تحرير 128 محضر سلامة وصحة مهنية و محضرين  تراخيص وغلق إداري ، كما تم بحث 5 شكاوى.

 
 


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