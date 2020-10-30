AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جورج ويا لا يرغب في ولاية ثالثة.. قلق بـ ليبيريا قبل الاستفتاء على الدستور

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:25 ص
الإنتخابات فى ليبيريا
الإنتخابات فى ليبيريا
Advertisements
أمينة الدسوقى
أكد ناثانيال ماكجيل مدير ديوان الرئيس الليبيري جورج ويا، أن الرئيس لن يترشح لولاية ثالثة، معربا عن قلقه من الاحتجاجات في ساحل العاج وغينيا المجاورتين على مساعي رئيسيهما لولاية ثالثة.

وقال مدير ديوان الرئيس الليبيري إنه "ليس من الجيد أن يبقى شخص رئيسا لفترة طويلة... والرئيس لا يفكر في ولاية ثالثة".

ويتضمن استفتاء ديسمبر 2020 فى ليبيريا إلى تقليص فترة الرئاسة الحالية البالغة 6 سنوات إلى 5 سنوات، وتقتصر على فترتين في المنصب، بموجب التغييرات المخطط لها. وينطبق الشيء نفسه على نائب الرئيس.

اقرأ أيضا:

إلا أن المادة 50 الجالية والمراد تعديلها تنص على ما يلي: "تناط السلطة التنفيذية للجمهورية بالرئيس الذي يكون رئيس الدولة ورئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة الليبيرية، وينتخب الرئيس من قبل الجميع حق الاقتراع للبالغين للناخبين المسجلين في الجمهورية ويشغلون المنصب لمدة 6 سنوات تبدأ ظهر يوم الاثنين الثالث من شهر يناير من العام التالي للانتخابات مباشرة. ولا يجوز لأي شخص أن يتولى منصب الرئيس لأكثر من فترتين.

اقرأ أيضا: 

فيما سيصبح نص المادة : "تناط السلطة التنفيذية للجمهورية بالرئيس الذي يكون رئيس الدولة ورئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة الليبيرية. وينتخب الرئيس من قبل الجميع حق الاقتراع للبالغين للناخبين المسجلين في الجمهورية ويتولى المنصب لمدة خمس (5) سنوات تبدأ في ظهر يوم الإثنين الثالث من شهر يناير من العام التالي للانتخابات مباشرة. لا يجوز لأي شخص شغل منصب الرئيس لأكثر من فترتين ".

وانتخب لاعب كرة القدم السابق جورج ويا عام 2018 رئيسا للبلاد، واستلم السلطة من الرئيسة السابقة إيلين جونسون سيرليف، التي حكمت ليبيريا لولايتين رئاسيتين، وهما المحددتان دستوريا.

ومن بين القرارات التي اتخذها ويا لدى وصوله السلطة، تقليص راتبه بنسبة 25%، وبرر ذلك بالمساهمة في إنعاش اقتصاد البلاد.

وأثار عدم الاستقرار في ساحل العاج وغينيا والانقلاب العسكري ضد رئيس مالي في أغسطس مخاوف من أن يفقد سكان غرب إفريقيا إيمانهم بصناديق الاقتراع كوسيلة لمحاسبة القادة.

وقال مدير الديوان الليبيري، حول هذا الشأن إن ليبيريا ستحترم إرادة الشعبين الغيني والإيفواري ، لكنه دعا المواطنين وحكوماتهم إلى احترام سيادة القانون، قائلا أنه "بما أننا قلقون بشأن السلام في ليبيريا.. فإننا قلقون أيضا بشأن السلام والاستقرار في المنطقة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفير المصري يروج للشركات الوطنية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في ليبيريا

لولاية ثالثة.. الحزب الحاكم بغينيا كوناكري يدفع بالرئيس كوندي في الانتخابات

هل سيغير الدستور الأمريكي؟.. ترامب يعلن رغبته الترشح لولايتين جديدتين

وسط قلق متصاعد| كونان وزعيم المتمردين بساحل العاج يتحديان واتارا في انتخابات الرئاسة

دعوات لعصيان مدني في ساحل العاج لمنع ترشح واتارا لولاية ثالثة

الأجواء في غينيا تشتعل عقب انتهاء الانتخابات.. زعيم المعارضة يعلن فوزه بالمقعد.. وسيلو دالين: انتصار من أجل الديمقراطية .. وتعديل الدستور يُفقد ألفا كوندى شعبيته

ترشيحاتنا

على طريقته الخاصة .. الحضري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة

بالكاروهات.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

أخبار الرياضة.. أحمد موسى يقترب من الزمالك.. والكاف يبلغ الرجاء بموعد خاطئ لمباراة الأبيض

انتبه من آلام الظهر .. علامات في العمود الفقري توضح إصابتك بسرطان الرئة .. تفاصيل

جمال شعبان يقدم 8 نصائح لمرضى الضغط المرتفع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ميريهان حسين

أخطاء نفعلها يوميا تضر صحتنا.. أبرزها استخدام الشامبو قبل البلسم

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة فساتين ديانا كرزون