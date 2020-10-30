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أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يستعد لشن عمليات ضده في ذكرى اغتيال أبو العطا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:36 ص
اسرائيل تستعد لوقوع
اسرائيل تستعد لوقوع عمليات ضدها في ذكرى اغتيال أبو العطا
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سمر صالح
ناقش المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابنيت، خلال جلسته بالأمس، الأوضاع الأمنية على الجبهتين الجنوبية والشمالية، بحسب ما ورد في قناة "كان" العبرية.
 
وقالت القناة العبرية، صباح اليوم الجمعة، إن الكابينت ناقش احتمالات قيام الجهاد الإسلامي بتنفيذ عمليات انتقامية، في الذكرى السنوية الأولى، لاغتيال بهاء أبو العطا.
 
وأضافت القناة، أن وزراء الكابينت، تلقوا استعراضا للوضع الأمني، بما في ذلك التوتر في قطاع غزة وعلى الجبهة الشمالية، قدمها قادة الجيش، بحضور قادة الأجهزة الأمنية.
 
ووفقا للقناة، بحث وزراء الكابينت، الاستعدادات الإسرائيلية للذكرى السنوية الأولى لاغتيال ابو العطا، واحتمالات وقوع عمليات انتقامية في ذكرى اغتياله.
 
وبحسب كان، تشير تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، إلى أن عناصر من حركة الجهاد الإسلامي سيحاولون خلق حالة من التصعيد، خلال الفترة القريبة القادمة، على خلفية اغتيال أبو العطا.
 
يشار الى أن أبو العطا، كان يشغل منصب قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية لقطاع غزة، وتم اغتياله على يد الجيش الإسرائيلي، بتاريخ في 12/11/2019، في غارة استهدفت منزله، وأدت الى استشهاده مع زوجته وإصابة أبنائه بجراح مختلفة.

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