أردوغان في أزمة.. العجز التجاري التركي يزيد ثلاثة أضعاف والليرة تنهار

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية للبلاد زاد 189.6% على أساس سنوي، في سبتمبر ليبلغ 4.828 مليار دولار، وفقا لنظام التجارة العام.





وقال المعهد، إن صادرات تركيا زادت 4.8% فيما قفزت الواردات 23 بالمئة مقارنة مع سبتمبر 2019.





وفي أول تسعة أشهر من العام، قفز العجز التجاري 79.5% إلى 37.86 مليار دولار.





وكشفت وكالة "بلومبرج" الإخبارية أن الليرة التركية في طريقها إلى تسجيل أسوأ أداء شهري منذ أغسطس 2018، مما أثار تكهنات بأن البنك المركزي التركي سيتجه مرة أخرى إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لوقف الانهيار.









وأوضحت الوكالة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أنه ومنذ بداية أكتوبر الجاري، فقدت العملة التركية حوالي 7% من قيمتها مقابل الدولار.



