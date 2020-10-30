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مرأة

بعد إثارة الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالات رانيا يوسف في الجونة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:15 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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هاجر هانئ
أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا على مواقع التواصل الأجتماعي و ذلك بعد أطلت بمجموعة من الإطلالات و التصميمات الجريئة على السجادة الحمراء بهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

تألقت رانيا يوسف خلال الأيام الماضية بالإطلالات من أختيار الأستايلست ياسمين علي، حيث ظهرت في حفل أفتتاح فستان طويل باللون الروز و حمل التصميم توقيع مصممة الأزياء فيفيان معوض.

أما اليوم الثاني من فعاليات المهرجان ظهرت رانيا يوسف بفستانا قصيرا يصل لأعلى الركبة وذا أكمام مشكوفة باللون الأسود واتسم التصميم بأنه متناسق مع قوامها، حمل فستان رانيا يوسف توقيع Aniye By فيما بلغ سعر التصميم 299 يورو أما بعد الخصم 149 يورو.

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ارتدت في اليوم الثالث  فستانا طويلا ذا اكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالخطوط الطولية التي جمعت بين اللون الأسود و البينك والأصفر  مما كشف عن رشاقتها، و تميز الفستان بأنه من  Philipp Plein، فيما بلغ سعر الفستان1998 يورو بينما وصل بعد الخصم إلي 1399 يورو أي ما يقرب من 25 ألف جنيه.

لفتت رانيا يوسف الأنظار بجمبسوت شورت من Elisabetta Franchi، وعرضتها هذه الإطلالة لهجوم كبير من قبل متابعيها و جمهورها على مواقع التواصل الأجتماعي.

أما إطلالتها الأخيرة أرتدت فستان مصنوع من القمشا الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و تميز التصميم بقصته الجريئة و الغير تقليدية، و كان الفستان من توقيع فيفيان معوض.

بعد إثارة الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالات رانيا يوسف في الجونة
بعد إثارة الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالات رانيا يوسف في الجونة
بعد إثارة الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالات رانيا يوسف في الجونة
بعد إثارة الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالات رانيا يوسف في الجونة
بعد إثارة الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالات رانيا يوسف في الجونة
بعد إثارة الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالات رانيا يوسف في الجونة
بعد إثارة الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالات رانيا يوسف في الجونة
بعد إثارة الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالات رانيا يوسف في الجونة
بعد إثارة الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالات رانيا يوسف في الجونة
بعد إثارة الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالات رانيا يوسف في الجونة

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