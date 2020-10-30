حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والحواجز الخرسانية والحديدية من شوارع أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم شن عدة حملات مكثفة لرفع الإشغالات والمخالفات بشوارع مدينة أسيوط وإزالة الحواجز الثابتة والمتحركة المنشرة بالعديد من الشوارع على جانبي الأرصفة وتتسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات مشددا على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتعدى على حرمه الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة مما يترتب عليه وجهة غير حضارية.





وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي إستكمالًا لخطة المحافظة في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الإنضباط بالشوارع لإيجاد السيولة المرورية وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.









اقرأ أيضا :





















وأوضح محافظ أسيوط أن الشارع ملك الجميع ولا يحق لأحد أن يضع حواجز خرسانية وسلاسل حديدية أمام المحلات أو العقارات بغرض حجر أماكن لركن السيارات بشكل عشوائي وطريقة تؤثر على سلامة الطريق وتتسبب في إعاقة حركة السير للمارة وللسيارات مكلفًا رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات مكثفة كل من نطاقة لإزالة كافة الاشغلالات والحواجز ووضع خطة زمنية لإزالتها والمرور دوريًا ضمانا لعدم عودتها مرة أخرى والقضاء على كافة الظواهر السلبية وإعادة الانضباط للشوارع.





كانت الوحدات المحلية لحي شرق وحي غرب مدينة أسيوط قد شنت عدة حملات دورية لإزالة الحواجز والكتل الخرسانية المنتشرة بجوار الأرصفة بالشوارع وإزالة كافة الاشغالات التي تعوق الحركة المرورية وذلك بمشاركة مسئولي الاشغالات والتنظيم بالحيين.









من جانبه أوضح محمد بشير رئيس حي غرب إنه تم شن حملة مكبرة شملت شوارع حبيب باشا شنوده ومنطقه السادات وميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقا" وشارع محمد علي مكارم وتم رفع كافه الاشغالات بالشوارع وتوجيه إنذرات للمحلات المخالفة بالالتزام بحدود محلاتهم لعدم التعرض للمسائلة القانونية مؤكدًا على استمرار الحملات تنفيذًا لتكيلفات محافظ أسيوط لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.







