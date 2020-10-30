طريق العالم الجديد: جنوب أفريقيا والبريكس

الميزة النسبية لجنوب إفريقيا داخل مجموعة البريكس تتعلق بالثروة المعدنية الكبيرة غير المتعلقة بالطاقة في الموقع. في تقرير صدر مؤخرًا بتكليف من بنك Citigroup ومقره الولايات المتحدة ، تم تصنيف جنوب إفريقيا كأغنى دولة في العالم من حيث احتياطياتها المعدنية ، والتي تقدر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي. تعد جنوب إفريقيا أكبر منتج في العالم للبلاتين والكروم والفاناديوم والمنغنيز ، وهي ثالث أكبر منجم للذهب ، وتقدم خدمات احترافية متطورة للغاية متعلقة بالتعدين ، مما يساهم بشكل كبير في تجمع موارد بريكس. تستثمر جنوب إفريقيا 300 مليار راند (35.6 مليار دولار أمريكي) في توسيع وتحسين خطوط السكك الحديدية والموانئ وخطوط أنابيب الوقود ، كمحفز للمساعدة في تحرير أكبر ثروة معدنية في العالم. وستستمر أفريقيا أيضًا في الانتعاش بفعل الطلب العالمي المتزايد على النفط والمعادن والأغذية والموارد الطبيعية الأخرى. وبالمثل ، فإن القارة الأفريقية ، التي يمكن القول إنها واحدة من أكبر أحواض الموارد غير المستكشفة في العالم ، لديها وفرة من الثروات ، بما في ذلك 10٪ من احتياطيات النفط في العالم ، و 40٪ من خام الذهب و 95٪ من البلاتين. كان الطلب من دول البريكس على هذه السلع مصدرًا مهمًا لدعم النمو في القارة. إن تطور الأسواق المالية في جنوب إفريقيا وتطورها ، أيضًا كمصدر للخدمات المهنية المتطورة للغاية والخبرة المالية ، معترف به عالميًا. أظهر مؤشر التنافسية العالمية 2011/12 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مستوى عالٍ من الثقة في تطوير الأسواق المالية في جنوب إفريقيا ، مما جعل البلاد في المرتبة الرابعة عالميًا في هذا المقياس. احتلت اللوائح التنظيمية لبورصة جوهانسبرج المرتبة الأولى في العالم ، وكذلك قوة معايير التدقيق وإعداد التقارير في جنوب إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك ، تحتل جنوب إفريقيا المرتبة الثانية من حيث سلامة البنوك وفعالية مجالس إدارة الشركات. كما يتم الاعتراف بامتياز جنوب إفريقيا في العلوم والتكنولوجيا والابتكار ، على سبيل المثال ، منحها حصة الأغلبية في استضافة Square Kilometer Array. دعمت دول البريكس جنوب إفريقيا في الحصول على حصة الأغلبية.





فى اطار السياسات العامه الجديده كان الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهوريه جنوب افريقيا يستثمر في تحسينات سياسية مهمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد. ومع ذلك ، على الرغم من أن رامافوزا ذكر أن تعزيز النمو الاقتصادي وخفض البطالة وتجنب خفض التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف الائتماني يشكل أولويات اقتصادية رئيسية لحكومته ، لا تزال جنوب إفريقيا تواجه ارتفاعًا في الدين العام ، وعدم كفاءة الشركات المملوكة للدولة ، وضغوط الإنفاق ، مما قلل من القدرة التنافسية العالمية للبلد. ومع ذلك ، تتمتع جنوب إفريقيا باقتصاد متطور للغاية وبنية تحتية اقتصادية متطورة ، مما يجعلها الاقتصاد الأفريقي الرائد وموطن 75 ٪ من أكبر الشركات الأفريقية. نما الاقتصاد بنسبة 0.2٪ في عام 2019 ، مقابل 0.8٪ في عام 2018 ، ومن المتوقع أن ينخفض إلى -5.8٪ في عام 2020 بسبب تفشي COVID-19 والانتعاش بنسبة 4٪ في عام 2021 ، تم استبدال جنوب إفريقيا مؤخرًا بنيجيريا كأكبر اقتصاد في إفريقيا جنوب الصحراء ، لكن البلاد لا تزال رائدة إقليمية. كانت عملية صنع السياسة الاقتصادية للحكومة الحالية وإدارتها إيجابية بشكل عام. ومع ذلك ، فإن هذه السياسات لم تكن قادرة على التعامل مع بعض المشاكل الهيكلية للبلاد. على هذا النحو ، لا يزال الدين الحكومي مرتفعًا عند 59.9٪ وتكلفة خدمة الدين - ما يقرب من 14٪ من الإيرادات - يجب أن تستمر في عبء الإنفاق. في العامين المقبلين ، من المتوقع أن يرتفع الدين العام ليبلغ 64.2٪ في 2020 و 67.9٪ في 2021. وعلى الرغم من حقيقة أن الحكومة تستثمر في الإصلاحات الاقتصادية ، فإن الوضع المالي للشركات العامة - وخاصة Eskom - يشكل خطرًا في المالية العامة. لذلك اضطرت الحكومة إلى زيادة دعمها المالي لشركة الكهرباء ، لتمكين الشركة من الاستمرار في حلها. ونتيجة لذلك ، من المتوقع أن يستمر عبء الديون في الزيادة. علاوة على ذلك ، وصل عجز الميزانية في البلاد إلى 4.8٪ بنهاية عام 2019 - وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عقدين - حيث يؤدي الاقتصاد الضعيف إلى عجز في الإيرادات بينما تؤدي عمليات الإنقاذ للشركات المملوكة للدولة إلى إجهاد المالية العامة. يتوقع صندوق النقد الدولي عجز ميزانية 2020 4.9٪ ، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 5.1٪ في 2021. وانخفض الدخل إلى 4.1٪ خلال نفس الفترة - مقارنة بـ 4.6٪ في 2018 - لكن يجب أن ينخفض إلى 2.4٪ في 2020 ويزداد إلى 3.2. ٪ في عام 2021 ، وفقًا لآخر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي 8٪ (14 أبريل 2020).





بنهاية عام 2019 - وهو أعلى مستوى خلال عقدين تقريبًا - حيث يؤدي الاقتصاد الضعيف إلى نقص الإيرادات بينما تؤدي عمليات الإنقاذ للشركات المملوكة للدولة إلى إجهاد المالية العامة. يتوقع صندوق النقد الدولي عجز ميزانية 2020 4.9٪ ، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 5.1٪ في 2021. وانخفض الدخل إلى 4.1٪ خلال نفس الفترة - مقارنة بـ 4.6٪ في 2018 - لكن يجب أن ينخفض إلى 2.4٪ في 2020 ويزداد إلى 3.2. ٪ في عام 2021 ، وفقًا لآخر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (14 أبريل 2020). 8٪ بنهاية عام 2019 - وهو أعلى مستوى خلال عقدين تقريبًا - حيث يؤدي الاقتصاد الضعيف إلى نقص الإيرادات بينما تؤدي عمليات الإنقاذ للشركات المملوكة للدولة إلى إجهاد المالية العامة. يتوقع صندوق النقد الدولي عجز ميزانية 2020 4.9٪ ، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 5.1٪ في 2021. وانخفض الدخل إلى 4.1٪ خلال نفس الفترة - مقارنة بـ 4.6٪ في 2018 - لكن يجب أن ينخفض إلى 2.4٪ في 2020 ويزداد إلى 3.2. ٪ في عام 2021 ، وفقًا لآخر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (14 أبريل 2020).





ارتفع معدل البطالة في جنوب إفريقيا بشكل طفيف في عام 2019 ، حيث وصل إلى 28.7٪ ، مقابل 27.1٪ في عام 2018. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتأثر هذا الاتجاه بشدة بالتأثير الاقتصادي السلبي لوباء COVID-19 ، ويُقدر حاليًا أن المعدل يرتفع إلى 35.3 ٪ في عام 2020 وتنخفض قليلًا إلى 34.1٪ في عام 2021. لا يزال معدل البطالة في البلاد مرتفعًا ، خاصةً عندما يتم أخذ السكان غير العاملين الذين لم يعودوا يبحثون عن عمل في الاعتبار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن معدلات البطالة أعلى بكثير بين الشباب والأغلبية السوداء من جنوب إفريقيا ، مما يزيد من عدم المساواة في بلد يعتبر من أكثر الدول تفاوتًا في العالم ، حيث لا يزال جزء صغير من السكان يعيش على يورو واحد في اليوم. وما يقدر بنحو 7.2 مليون شخص - حوالي 19 ٪ من السكان ، مصابون بوباء فيروس نقص المناعة البشرية. لكن متوسط العمر المتوقع آخذ في الازدياد ومن المتوقع أن تنخفض معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.





ويُظهر هيكل تصدير جنوب إفريقيا إلى الدول الأعضاء في مجموعة بريكس تنوعًا كبيرًا وتقلص الميزان التجاري السلبي أيضًا على مدار السنوات الأربع الماضية ، أي من 57 مليار راند في عام 2008 إلى 22.8 مليار راند في عام 2011. نمت تجارة تصدير جنوب إفريقيا مع شركاء بريكس من 6 ، 2٪ من الإجمالي في 2005 إلى 16.8٪ في 2011 ، في حين أن وارداتها من دول BRIC مثلت 13.6٪ من إجمالي الواردات في 2005 و 20٪ في 2011. وزير التجارة والصناعة ، الدكتور روب ديفيز ، أكد أنه في عام 2011 وحده ، نمت التجارة بين جنوب إفريقيا ودول البريكس بنسبة 29 ٪ ، وهو أمر كبير. تتمتع جنوب إفريقيا بالاعتراف كلاعب عالمي وإقليمي مخلص وملتزم. إن الدور البناء لجنوب إفريقيا في هياكل الحوكمة العالمية بالإضافة إلى موقعها داخل منظمات الجنوب ، ولا سيما الاتحاد الأفريقي (AU) ومجموعة الـ 77 (G77) والصين وحركة عدم الانحياز موضع تقدير من قبل مجموعة البريكس والشركاء الآخرين ذوي التفكير المماثل. جنوب إفريقيا هي أيضًا الدولة الأفريقية الوحيدة الممثلة في مجموعة العشرين (G20) ، والتي أصبحت مؤسسة مهمة في إصلاح هيكل الحوكمة العالمية المالية والاقتصادية. كانت جنوب إفريقيا دائمًا في طليعة الترويج لتشكيلات أكثر شمولًا ومشاركة أكثر إنصافًا للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في النظام العالمي وهياكل صنع القرار فيه. ينبع هذا الاعتقاد من قناعتنا الأساسية بضرورة إعادة وضع أفريقيا في النظام العالمي لتحتل مكانها الصحيح. بدأت جنوب إفريقيا ، جنبًا إلى جنب مع دول أفريقية أخرى ، الحوار مع مجموعة الثمانية في عام 2000 ، مما أدى إلى الموافقة اللاحقة على الشراكة الجديدة للاتحاد الأفريقي من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) من قبل المجتمع الدولي ككل. في قمة البريكس الأخيرة ، أوضح الرئيس زوما مرة أخرى بقوة هذا الرأي ، أيضًا في ضوء قضية رئاسة البنك الدولي ، حيث قدمت إفريقيا مرشحًا استثنائيًا على أساس الجدارة. يُنظر إلى عملية التحول السياسي التاريخية الفريدة في جنوب إفريقيا لتصبح ديمقراطية دستورية على أنها مساهمة فريدة للعالم. سهلت البلاد عمليات مماثلة من أجل السلام في أماكن أخرى من العالم.





تعترف دعوة جنوب إفريقيا للانضمام إلى مجموعة بريكس بمساهمة الدولة في تشكيل التجديد الاجتماعي والاقتصادي لأفريقيا ، فضلًا عن المشاركة النشطة للبلاد في جهود السلام والأمن وإعادة الإعمار في القارة. تشكل دول البريكس أكبر الشركاء التجاريين لأفريقيا وأكبر المستثمرين الجدد . شهد العقد الماضي تسارعًا زلزاليًا في الارتباطات التجارية والاستراتيجية بين دول البريكس وأفريقيا. عززت دول البريكس ظهور إفريقيا الاقتصادي ورفعت الأهمية العالمية المعاصرة للقارة. وقد عززت فترة الركود والانتعاش هذا التحول. في عام 2010 ، توقع الاقتصاديون في بنك ستاندرد بانك أن التجارة بين دول البريكس وأفريقيا "ستشهد زيادة إضافية في سرعة ارتباطات مجموعة بريكس وأفريقيا ، حيث تتصدر التجارة والاستثمار الرسوم التجارية". وفقًا لبنك ستاندرد ، ستزداد تجارة بريكس وأفريقيا ثلاثة أضعاف ، من 150 مليار دولار أمريكي في عام 2010 إلى 530 مليار دولار أمريكي في عام 2015. بين عامي 2010 و 2015 ، ستزداد حصة بريكس من إجمالي تجارة إفريقيا من الخمس إلى الثلث و بريكس سوف يتضخم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا من حوالي 60 مليار دولار أمريكي في عام 2009 إلى أكثر من 150 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2015. في حين لم يتم استيعاب حصة جنوب إفريقيا في هذه التوقعات في ذلك الوقت ، فإن تجارة جنوب إفريقيا مع إفريقيا تمثل 17 ٪ من إجمالي تجارة جنوب إفريقيا ، و 21 ٪ من استثماراتها الخارجية ، وعند تقسيمها ، 14 ٪ من إجمالي صادراتها إلى العالم ، وكذلك 24٪ عند تضمين الاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي. أعرب قادة بريكس عن دعمهم لتطوير البنية التحتية في إفريقيا وتصنيعها في إطار نيباد. وجدد القادة التأكيد على الأهمية القصوى التي يوليها النمو الاقتصادي الذي يدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا ، حيث أن العديد من هذه الدول لم تدرك بعد إمكاناتها الاقتصادية الكاملة. تعهد قادة البريكس بالمضي قدمًا في تعاونهم لدعم جهود إفريقيا لتسريع تنويع وتحديث اقتصاداتها ، من خلال تطوير البنية التحتية وتبادل المعرفة ودعم زيادة الوصول إلى التكنولوجيا وتعزيز بناء القدرات والاستثمار في رأس المال البشري ، بما في ذلك داخل إطار نيباد.



