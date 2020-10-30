استخدام غير متوقع لمشروبات الأعشاب.. أبرزها علاج الكدمات

تساعد مشروبات الأعشاب في علاج العديد من الأمراض والمشكلات الصحية ليس هذا وحسب بل والتجميلية ايضا ولكن الكثير منا لايعرف الطرق المختلفة لاستخدام هذه المشروبات.





ونعرض لكم اهم استخدامات مشروبات الأعشاب غير المعروفة بيننا وذلك وفقا لما عرضه موقع "brightside".





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يساعد على التخلص من الرؤوس السوداء وحب الشباب

الشاي الأخضر غني بخصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات وهو مثالي لك إذا كنت تعانين من الرؤوس السوداء وحب الشباب. يمكنك مزج كيسين من الداخل بالماء الدافئ والعسل لعمل قناع وجه طبيعي. اتركيه على وجهك لمدة 20 دقيقة حتى تختفي الاحمرار والتهيج.





يخفف من ألم الأسنان

إحدى الطرق السهلة للتخلص من ألم الأسنان هي الاستخدام الموضعي لشاي النعناع . نظرًا لأنه يحتوي على تأثيرات مضادة للبكتيريا ومخدرة ، يمكن ضغط كيس شاي دافئ قليلًا على الأسنان المؤلمة حتى يزول الألم.





تخفيف تقلصات الدورة الشهرية

يمكن أن تكون تقلصات الدورة الشهرية أسوأ عدو للمرأة ، ولكن الخبر السار هو أن البابونج هو مهدئ طبيعي للعضلات . يمكنك إما شربه دافئًا على شكل شاي أو ، إذا كان لديك حوض استحمام ، يمكنك صنع حمام البابونج .





يخفف التهاب الحلمات بعد الرضاعة الطبيعية

يمكن أن تكون الرضاعة الطبيعية لحظة ترابط سحرية بين الأم وطفلها ، لكنها ليست دائمًا غير مؤلمة. في هذه الحالة ، يمكن أن يكون شاي النعناع أيضًا علاجًا جيدًا للحلمات المؤلمة والمتشققة: فقط اصنعي كيس شاي دافئًا وضعيه برفق.





يقلل من الانتفاخ واحمرار العين

بعد ليلة من قلة النوم ، ليس من غير المألوف الاستيقاظ مع الانتفاخ واحمرار العيون. لكن الكمادات الباردة من الشاي الأخضر يمكن أن تساعدك على الشعور بأنك جديد تمامًا.





يساعد النباتات على النمو بشكل صحي

لا ترمي أكياس الشاي المستعملة ، حيث يمكنها تحسين صحة التربة والنباتات. امزج مع القصاصات العضوية الأخرى التي تنتجها بشكل طبيعي في المنزل ثم أضف كل شيء إلى الأواني الخاصة بك.





يساعد في شفاء لدغات البعوض

نظرًا لأن البابونج له خصائص التئام الجروح ، فقد يكون مفيدًا أيضًا في حالة لدغات الحشرات المؤلمة. للقيام بذلك ، اصنع شاي البابونج واتركه يبرد في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. ثم ضعيه برفق على اللدغة لمدة 10 دقائق. تكرار هذه العملية إذا لزم الأمر.





يساعد في علاج الإصابات الطفيفة

إذا كان لديك أطفال في المنزل ، يمكن أن تكون الكدمات والخدوش أمرًا يحدث يوميًا. إلى مساعدة مع احمرار وتورم، والألم، يمكنك تطبيق حقيبة باردة من الشاي الأسود إلى وقوع الضرر.



