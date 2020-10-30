برلماني يوجه نصائح للمواطنين للتصدي لفيروس كورونا المستجد

حذر خالد حنفى عضو مجلس النواب، المواطنين من خطر فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا الفيروس مازال موجود وينبغى أن يلتزم المواطنين بالإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى وغيرها للوقاية منه.

وأكد "حنفى" لـ"صدى البلد"، أن دخول فصل الشتاء على الأبواب وهو من الفصول التى يكثر بها فيروس الإنفلونزا وينبغى أن يكون لدى المواطن وعي ويأخذ فى عين الاعتبار هذا الأمر، لافتا إلى أن هناك مصل ضد الإنفلونزا يقي من الفيروس يمكن استخدامه حتى يستطيع الشخص التفرقة بين أعراض الانفلونزا العادية وفيروس كورونا.





وجدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تلقت الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا المستجد بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وذلك بعد تلقيها الجرعة الأولى يوم الإثنين 28 سبتمبر 2020.









يأتي ذلك في إطار مشاركة وزيرة الصحة والسكان، في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) ضمن مبادرة "من أجل الإنسانية" بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.









ووجهت الوزيرة الشكر لجميع المشاركين في التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد في مرحلتها الثالثة والذي يبلغ عددهم أكثر من 3 آلاف مشارك حتى الآن، ودعت مجددًا المواطنين إلى المشاركة في تلك التجارب من أجل الإنسانية للحصول على اللقاحات فور ثبوت فعاليتها، مشيرة إلى مشاركة حوالي ٤٢ ألف مشارك حول العالم في تلك التجارب ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.









كما وجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر لجميع العاملين في الشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا" لما يبذلونه من جهد لمشاركة مصر الإيجابية في التضامن مع دول العالم للحصول على اللقاح.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت تسجيل البيانات الشخصية، والتوقيع على إقرار الموافقة باستكمال المشاركة في التجارب وذلك بعد توضيح كافة التفاصيل لضمان أن تكون موافقة المشارك مستنيرة.









وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة انتقلت بعد ذلك إلى العيادة لإجراء الفحص الطبي الأولي وقياس الوظائف الحيوية لها، والاستعلام عن الحالة الصحية للتأكد من عدم وجود أي أعراض جانبية أو تغييرات طرأت على مدار الـ ٢١ يوم السابقة بعد تلقي الجرعة الأولى قد تتسبب في استبعاد أو تأجيل تلقي الجرعة الثانية للقاح.









وتابع أنه تم مراجعة الرقم التعريفي الخاص بمشاركة الوزيرة في التجارب الإكلينيكية من خلال "غرفة التكويد" المميكنة إلكترونيًا، كما انتقلت إلى المعمل لسحب عينة "pcr" الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ثم انتقلت بعد ذلك إلى غرفة التطعيم لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح عن طريق الحقن في الجزء الأعلى من الذراع (Deltoid muscle).







