AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق من السعودية على سقوط ضحايا في زلزال تركيا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:20 م
السعودية تأسف لسقوط
السعودية تأسف لسقوط ضحايا في زلزال تركيا
Advertisements
قسم الخارجي
علقت المملكة العربية السعودية على الزلزال القوي الذي ضرب مدينة إزمير التركية، معربة عن أسفها لسقوط ضحايا.

أعربت السعودية في بيان لوزارة الخارجية عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في إزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه.

وتمنت الوزارة السعودية من الله أن يرحم القتلى ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال مدينة إزمير إلى 6 قتلى، ووصول عدد المصابين إلى 202 مصاب.

وضرب زلزال بقوة  6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة إزمير غربي تركيا، ما خلف خسائر مادية كبيرة.

وأوضحت الإدارة في بيان، أن الزلزال مركزه بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب تركيا

مصحوبا بـ تسونامي.. جرحى ودمار هائل في زلزال تركيا.. فيديو

ارتفاع حصيلة ضحايا وجرحى زلزال تركيا

رغم الخلاف القوي.. رئيس وزراء اليونان يعزي أردوغان في ضحايا زلزال إزمير

زلزال جديد يضرب تركيا

ترشيحاتنا

أغرب من الخيال.. القصة الكاملة لـ وباء النوم العميق |شاهد

شاهد.. آثار الدمار والانهيار على المنازل بعد زلزال تركيا

بعد مد مهلة تقديم طلبات العدادات الكودية لنهاية نوفمبر| الخطوات والأوراق المطلوبة

رغم الخلاف القوي.. رئيس وزراء اليونان يعزي أردوغان في ضحايا زلزال إزمير

بـ الحجاب.. هنا الزاهد بإطلالة مختلفة على إنستجرام.. شاهد

رفقة ابنها.. شاهد.. أحدث ظهور لـ هيدي كرم على السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

بفستان لامع.. لميس الحديدي تبرز جمالها من مهرجان الجونة

رفقة ابنها.. شاهد.. أحدث ظهور لـ هيدي كرم على السوشيال ميديا