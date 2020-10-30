بفستان مكشوف.. بشرى تستعرض أناقتها في ختام مهرجان الجونة

تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة بشرى عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة.





وتألقت بشرى مُرتدية فستانا طويلا وبسيطا باللون الاسود اللامع ليكشف عن رشاقتها وأناقتها، ويتميز بتفصيلة جذابة ومكشوفة .









ووضعت بشرى قرطا باللون الفضي ليبرز جمالها ، وتركت تسريحة الكعكة الجذابة لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بشرى في الماكياج على الألوان الناعمة للعيون التى تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال أنوثتها.





ويقام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ واختيرت الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.





ويُعد مهرجان الجونة السینمائي واحدًا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط ویهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمُتحمس لها.



