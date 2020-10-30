عمرو عبد الجليل يكشف كواليس دور"الريس عزيز" في مسلسل النهاية..فيديو

قال الفنان عمرو عبد الجليل ، إن علاقته بالتكنولوجيا قليلة جدا، معلقا "مش علي أيامنا .. وعيالنا هما اللي بيعرفوا فى التكنولوجيا جامد"، موضحا أنه عندما قرأ شخصية "الريس عزيز" في مسلسل النهاية مع المخرج ياسر سامي، فأعجبه الدور جدا وقام بعمله بمنتهي السهولة لانه كان يفهم الدور جيدا.









وأضاف «عبد الجليل» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه يحب أفلام الأبيض والأسود بجنون، ويعشق جميع الممثلين الذين كانوا في العهد الماضي.









وتابع عمرو عبد الجليل، أنه لا يقتنع بمسمي مدرسة معينة في الفن ولكن يقتنع بأنه يحب الفنان أو الممثل ويحب جميع أفلامه وجميع المشاركين معه فى الأفلام.









وأوضح، أن عام 2020 كان جيدا بالنسبة له لانه لأول مرة يقوم بعمل مسلسلين فى عام و4 أفلام فى عام واحد، مشيرا إلى أن هذا العام كان جيدا جدا علي المستوي الشخصي بالنسبة له.









وأشار إلى أن الحساب الذي علي مواقع التواصل الاجتماعي الذي قال انه لم يفهم دوره فى مسلسل النهاية كان حسابا مزيفا وهو لم يقم بنشر أي شئ من هذا القبيل لانه كان يفهم الدور جيدا، مضيفا أن دور "الريس عزيز" كان من البداية وهو انسان آلي ولكن كشف حقيقته للجمهور فى إحدي الحلقات وكانت مفاجأة لهم.