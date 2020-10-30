AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عمرو عبد الجليل يكشف كواليس دور"الريس عزيز" في مسلسل النهاية..فيديو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:49 م
عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الفنان عمرو عبد الجليل، إن علاقته بالتكنولوجيا قليلة جدا، معلقا "مش علي أيامنا .. وعيالنا هما اللي بيعرفوا فى التكنولوجيا جامد"، موضحا أنه عندما قرأ شخصية "الريس عزيز" في مسلسل النهاية مع المخرج ياسر سامي، فأعجبه الدور جدا وقام بعمله بمنتهي السهولة لانه كان يفهم الدور جيدا.


وأضاف «عبد الجليل» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه يحب أفلام الأبيض والأسود بجنون، ويعشق جميع الممثلين الذين كانوا في العهد الماضي.


وتابع عمرو عبد الجليل، أنه لا يقتنع بمسمي مدرسة معينة في الفن ولكن يقتنع بأنه يحب الفنان أو الممثل ويحب جميع أفلامه وجميع المشاركين معه فى الأفلام.


وأوضح، أن عام 2020 كان جيدا بالنسبة له لانه لأول مرة يقوم بعمل مسلسلين فى عام و4 أفلام فى عام واحد، مشيرا إلى أن هذا العام كان جيدا جدا علي المستوي الشخصي بالنسبة له.


وأشار إلى أن الحساب الذي علي مواقع التواصل الاجتماعي الذي قال انه لم يفهم دوره فى مسلسل النهاية كان حسابا مزيفا وهو لم يقم بنشر أي شئ من هذا القبيل لانه كان يفهم الدور جيدا، مضيفا أن دور "الريس عزيز" كان من البداية وهو انسان آلي ولكن كشف حقيقته للجمهور فى إحدي الحلقات وكانت مفاجأة لهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النجمة .. عمرو عبد الجليل وصابرين في كواليس فيلم النمس والإنس

بصحبة منة شلبي.. عمرو عبد الجليل من كواليس فيلم النمس والأنس

عمرو عبد الجليل يشعل انستجرام بصورة جديدة له

للمرة الأولى.. عمرو عبد الجليل يكشف عن مرض ابنه وتفاصيل النصب باسمه

عمرو عبد الجليل: تعرضت للتهديد بسبب صفحاتي المزيفة على السويشال ميديا

عمرو عبد الجليل: نمبر 2 عندي أحسن من نمبر وان.. فيديو

ترشيحاتنا

بفستان غير متوقع.. بوسي شلبي تجذب الأنظار من الجونة

الرجاء يصل القاهرة بعد غد لمواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي إفريقيا

نشرة صدى البلد| ارتفاع جنوني لـ الذهب.. حقيقة زيادة أسعار الكهرباء وإلغاء الحضور بالمدارس

كما انفرد صدى البلد| رسميًا.. الاسماعيلي يتعاقد مع أحمد مصطفى

30 تركيًا يقتحمون كنيسة في فيينا ويقومون بأعمال شغب

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بظهورها مع حبيبها الإنجليزي بـ المايوه|شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض جديد يهدد الرجال.. اعرف أعراضه

مواصفات كيا كرنفال 2021 kia carnival بعد طرحها رسميا.. صور

150 صورة من حفل ختام الجونة السينمائي| النجوم على السجادة الحمراء