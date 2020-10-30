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عمرو عبد الجليل: بحب أسمع عن الدور بتفاصيله من المؤلف والمخرج.. فيديو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:40 م
عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
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محمد حليم قنديل
قال الفنان عمرو عبد الجليل، إنه لا يهتم بأن يكون البطل أو النجم، كما لا يهمه التصنيف، ولكن الأهم المشاركة فى العمل الفني فقط، مردفا:" انا كل اللي يهمني اني ابقي معاهم.. واعمل حاجة داخل العمل الفني الناس تفتكرني بيها في النهاية".

وأضاف «عبد الجليل» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه يستمع إلى دوره بتفاصيل كاملة من مؤلف ومخرج العمل، أكثر من اهتمامه بقراءة السيناريو، مؤكدًا أنه لا يهتم بأن يكون نجم العمل، وأن الأهم بالنسبة له هو التمثيل.

وأكد عمرو عبد الجليل، أنه لا يقتنع بمسمي مدرسة معينة في الفن ولكن يقتنع بأنه يحب الفنان أو الممثل ويحب جميع أفلامه وجميع المشاركين معه فى الأفلام، موضحا أنه يحب أفلام الأبيض والأسود بجنون، ويعشق جميع الممثلين الذين كانوا في العهد الماضي.

وأوضح عمرو عبد الجليل، أن عام 2020 كان جيدا بالنسبة له لانه لأول مرة يقوم بعمل مسلسلين فى عام، و4 أفلام فى عام واحد.

وأشار إلى أن الحساب الذي علي مواقع التواصل الاجتماعي الذي قال انه لم يفهم دوره فى مسلسل النهاية كان حسابا مزيفا وهو لم يقم بنشر أي شئ في هذا القبيل لانه كان يفهم الدور جيدا، مضيفا أن دور "الريس عزيز" كان من البداية وهو انسان آلي ولكن كشف حقيقته للجمهور فى إحدي الحلقات وكانت مفاجأة لهم.

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