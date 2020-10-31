الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر.. الأحد

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي إعتبارا من غد الأحد الأول من نوفمبر البدء في صرف معاشات شهر نوفمبر لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش و مستفيد بتكلفة اجمالية تقدر بـ18 مليارجنيه.





وأكد اللواء جمال عوض ، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أنه استمرارًا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم و مواجهة تحدى فيروس كورونا سيتم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة و البريد و البالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح إسوة بما تم بالأشهر السابقة .





وأضاف فى تصريحاته أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولي و البالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الأحد و الإثنين الموافق الأول و الثاني من الشهر و الصرف للشريحة الثانية و البالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الثلاثاء و الأربعاء الموافق الثالث و الرابع من نوفمبر أما الشريحة الثالثة و البالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف إعتبارا من يومي الخميس الموافق الخامس من نوفمبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات و المستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة علي مستوي الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة إعتبارًا من اليوم الأول من نوفمبر.