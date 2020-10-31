AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. أول صور لمنفذ حادث اقتحام ساحة الحرم المكي بسيارة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:17 ص
من موقع الحادث
من موقع الحادث
Advertisements
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى للسائق الذي اقتحم ساحة الحرم المكي بسيارة مسرعة. 

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "الجهات الأمنية باشرت حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام، وبفضل الله لم يصب أي شخص بأذى".

وأظهر أحد الفيديوهات المتداولة عبر السوشيال ميديا رجال الأمن وهم يخرجون السيارة التي اصطدمت بأبواب الحرم المكي، إلى خارج الساحات.

شاهد.. أول صور لمنفذ حادث اقتحام ساحة الحرم المكي بسيارة
شاهد.. أول صور لمنفذ حادث اقتحام ساحة الحرم المكي بسيارة
شاهد.. أول صور لمنفذ حادث اقتحام ساحة الحرم المكي بسيارة
شاهد.. أول صور لمنفذ حادث اقتحام ساحة الحرم المكي بسيارة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زيادة الطاقة الاستيعابية للحرم المكي بعد التوسعة الثالثة لـ3 ملايين مصلٍ

شاهد.. حريق هائل يلتهم برجا تجاريا ضخما في جنوب كوريا الجنوبية

بـ مفرقعات هاون.. لحظة الهجوم على مركز شرطة في فرنسا.. فيديو

جريمة هزت القلوب.. عراقية تنتقم من طليقها بإلقاء طفليها في نهر دجلة.. فيديو

بعد الحريق الهائل بفرنسا .. المسلمون عبر تويتر: هذا جزاء من يسب نبي الله

شاهد.. سيارة تقتحم الحرم المكي.. والشرطة تؤكد: السائق مضطرب عقليا

ترشيحاتنا

دعاء للشفاء من المرض الخبيث

عمرو زكي بصحبة مؤمن زكريا ويوسف اوباما.. شاهد

بفستان لونين ومكياج صارخ.. أروى جودة بإطلالة مثيرة بـ مهرجان الجونة

بعد بطلان لائحة النادي| وزير الشباب يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. فيديو

الإنسانية فوق السياسة.. تركيا توجه الشكر للسعودية

بشرى تحتفل بخطبتها في ختام الجونة السينمائي.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة هينيسي hennessey تطرح فورد برونكو ford bronco المعدلة بالكامل.. صور

شاهد.. أول صور لمنفذ حادث اقتحام ساحة الحرم المكي بسيارة

ألمانيا تطور تقنيات مذهلة للسيارة مرسيدس mercedes amg gle 53 كوبيه 2021 .. صور