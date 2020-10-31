سكان شارع شبرا يشكون من انتشار الكلاب الضالة





وقال خليل في شكواه نعاني نحن سكان شارع شبرا من انتشار الكلاب الضالة بجراج المنوفية مما تتسبب في الرعب للاطفال والنساء .





وأضاف هشام خليل تنتشر الكلاب الضالة يوميا بإعداد كبيرة قد تصل الي ٢٠ كلب امام موقف المنوفية بشارع شبرا ويوميا يحدث خناقات بينهم .





وأشار ان سكان المنطقة تقدموا بعدة شكاوي ولكن دون جدوي مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذا المشكلة رئفت باهالي المنطقة.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لتلقي شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

أرسل القاري هشام خليل شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.