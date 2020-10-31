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فن

ناس عندها طموح.. أحمد فهمي يقصف جبهة رمضان صبحي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:09 ص
احمد فهمي - رمضان
احمد فهمي - رمضان صبحي
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سعيد فراج
نشر الفنان أحمد فهمي، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام أثناء حلقته مع "أبلة فاهيتا" ببرنامج «لايف من الدوبليكس» والتي تطرق فيها للحديث عن انتمائه للنادي الأهلي.
 
وقامت الدمية "أبلة فاهيتا"، بتوجيه سؤال تخيلي لـ أحمد فهمي، حول إمكانية انتقاله لـ بيراميدز بـ150 مليون جنيه لو كان لاعبًا في النادي الأهلي، فرفض «فهمي» الفكرة بشكل ساخر، قائلًا «دول لو هيعزموني على الغداء بالمبلغ ده مش هرضى». 

وتابعت فاهيتا الحديث معه، مستنكرة سبب رفضه رغم المبلغ الخيالي المعروض، فقال أحمد فهمي «بيراميدز ممكن يشتري أي حاجة لكن صعب يشتري جمهور الأهلي.. وكمان دول عاوزين واحد عنده طموح أنا معنديش طموح»، ساخرًا من الجملة الشهيرة التي رددها رمضان صبحي -لاعب الأهلي السابق- التي برر بها سبب مفاضلته لـ بيراميدز على القلعة الحمراء. 

من جهة أخرى، يستعد أحمد فهمى لتصوير فيلمه الجديد "حلم سوسن" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة حيث تم الاستقرار بشكل نهائى على فريق العمل والمخرج. 

ويشارك فى بطولة الفيلم مع أحمد فهمى كل من روبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد وتأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمى وأحمد الجندى والذى يقوم بإخراج الفيلم. 

والفيلم تدور أحداثه بشكل كوميدى حول حول عدد من المواقف التى يتعرض لها فى إطار فانتازى. 

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى هو مسلسل "رجالة البيت" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته اكرم حسنى وويزو وإخراج أحمد الجندى أيضًا.

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