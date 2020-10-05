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واجب ومش مستني شكرًا.. أول تعليق من الفنان أحمد فهمي على مشاركته في تجربة لقاح كورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:59 م
الفنان احمد فهمي
الفنان احمد فهمي
عادل نصار
قال الفنان أحمد فهمى، إنه شارك أمس الأحد في حملة تجربة لقاح فيروس كورونا المستجد داخل أحد المراكز الطبية، مشددًا على أنه لا ينتظر شكرا من أحد نظير ما قام به لأن ذلك مشاركة مجتمعية ضرورية في ظل المرحلة الراهنة التي تشهدها مصر ودول العالم في ظل جائحة كورونا. 

وأضاف "فهمى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا: "أنا مش مستنى شكرا لأن ده دور عليا خلال الفترة الراهنة التي تمر بها مصر.. دور الفنان ليس تقديم الأعمال الفنية الجيدة فقط بل والعمل المجتمعى أيضًا".

وأشار الفنان أحمد فهمى، إلى أن المشاركة المجتمعية لا بد أن تكون بشكل فعال والأمر لا يجب أن يقتصر على التبرع بالأموال فقط، لافتًا إلى أن مشاركته من منطلق الواجب، وشيء لوجه الله سبحانه وتعالى عند لقائه.

وتابع الفنان أحمد فهمى،: "ده واجب علينا ..ويا رب اللي بنعمله يكون بنتيجة ونخلص من اللى أحنا فيه"، مشيرًا إلى أن المشاركة في التجربة  لم تستغرق أكثر من 40 دقيقة فقط، بما فيها سحب العينات وتحاليل الدم.
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