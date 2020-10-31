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بأسهل الخطوات.. طريقة عمل اللانشون في المنزل

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:31 ص
طريقة عمل اللانشون
طريقة عمل اللانشون في المنزل
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هاجر هانئ
يعتبر  اللانشون من اللحوم المصنعة التي يحرص الكثيرون على شرائها من المحلات، لذا قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل اللانشون في المنزل.


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مقادير لانشون بيتي
1 كيلو أوراك دجاج مفرومة 
1 ملعقة كبيرة عسل أبيض 
2 بيض 
ربع كوب زيت
2 ملعقة كبيرة دقيق 
3 قطع جبنة مثلثات  (أو 3 ملاعق جبنة مطبوخة أكواب بدون نكهة)
ملح وفلفل أبيض 
1 ملعقة كبيرة بودرة بصل 
نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم 
جوزة الطيب 
1 ملعقة صغيرة بابريكا 
كزبرة جافة 
بودرة حبهان 

-للحشوة
زيتون اخضر  او فلفل اسود حصى

طريقة تحضير لانشون بيتي
- في الكبة، يوضع الدجاج المفروم وكل التوابل ويضرب الخليط جيدا
- يضاف البيض والزيت والعسل والجبن، ويضربوا مع بعضهم جيدًا
- ثم يضاف الدقيق ويضرب الخليط جيدًا مرة أخرى
- يوضع الخليط على ورق زبدة ويحشى حسب الرغبة، بزيتون أو فلفل أسود حب، ثم يلف جيدًا بورق الزبدة ليشكل رول ويقفل من الجهتين.
- يلف في ورق فويل ويبرم جيدًا ويقفل من الجهتين
- يوضع رول اللانشون في بايركس صغير، ثم يوضع في بايركس أكبر منه.
- يملأ البايركس الكبير بالماء المغلي حتى النصف ونضع في الماء 2 ورق لورا وملح وفلفل أسود وملعقتي خل
- يدخل الفرن على درجة 160 لمدة ساعة ونصف أو على البوتاجاز على نار هادئة جدًا.
- بعد مرور الوقت تنزع طبقة الفويل، ثم يدخل الثلاجة ليبرد تماما لمدة 5ساعات ثم يقطع ويقدم

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