بأسهل الخطوات.. طريقة عمل اللانشون في المنزل

اللحوم المصنعة التي يحرص الكثيرون على شرائها من المحلات، لذا قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا

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مقادير لانشون بيتي

1 كيلو أوراك دجاج مفرومة

1 ملعقة كبيرة عسل أبيض

2 بيض

ربع كوب زيت

2 ملعقة كبيرة دقيق

3 قطع جبنة مثلثات (أو 3 ملاعق جبنة مطبوخة أكواب بدون نكهة)

ملح وفلفل أبيض

1 ملعقة كبيرة بودرة بصل

نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم

جوزة الطيب

1 ملعقة صغيرة بابريكا

كزبرة جافة

بودرة حبهان





-للحشوة

زيتون اخضر او فلفل اسود حصى





طريقة تحضير لانشون بيتي

- في الكبة، يوضع الدجاج المفروم وكل التوابل ويضرب الخليط جيدا

- يضاف البيض والزيت والعسل والجبن، ويضربوا مع بعضهم جيدًا

- ثم يضاف الدقيق ويضرب الخليط جيدًا مرة أخرى

- يوضع الخليط على ورق زبدة ويحشى حسب الرغبة، بزيتون أو فلفل أسود حب، ثم يلف جيدًا بورق الزبدة ليشكل رول ويقفل من الجهتين.

- يلف في ورق فويل ويبرم جيدًا ويقفل من الجهتين

- يوضع رول اللانشون في بايركس صغير، ثم يوضع في بايركس أكبر منه.

- يملأ البايركس الكبير بالماء المغلي حتى النصف ونضع في الماء 2 ورق لورا وملح وفلفل أسود وملعقتي خل

- يدخل الفرن على درجة 160 لمدة ساعة ونصف أو على البوتاجاز على نار هادئة جدًا.