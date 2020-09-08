ابحث عن الرائحة واللون والطعم.. أسرار عمل اللانشون في المنزل

هناك الكثير من وصفات عمل اللانشون فى المنزل، وبشكل آمن على أسرتك، وجميعها حققت نجاحا كبيرا عند تجربة الجمهور لها، ولكن يبقى إرضاء الأطفال أمرا صعبا على جميع الأمهات، وخاصة اللواتي لا يرضون إلا بتقديم الطعام الصحي المنزلي لأطفالهن.

ومهما حازت الوصفة على رضاكِ من حيث المكونات الصحية والطعم؛ لن يرضى عنها أطفالك إلا إذا طابقت نظائرها من التي تباع في المحلات بالضبط.

ولمعرفة طريقة عمل لانشون كالمحلات؛ تقدم لك الشيف نجلاء الشرشابى الطريقة:

رائحة اللانشون

يعتقد البعض أن رائحة اللانشون سر من أسرار المصنع، ولكن بعض المكونات في طريقة عمل اللانشون، هي سبب هذه الرائحة المميزة ويفضل الالتزام بها بدقة.

البصل البودرة والثوم البودرة ومرقة الدجاج، هي العناصر التي تعطي الرائحة المشابهة للانشون الذي نشتريه من المحلات.



لون اللانشون

لون اللانشون البيتي فاتح يميل إلى اللون الأصفر أو الأبيض، أكثر من كونه أحمر، وهذا سبب كاف لنفور الأطفال منه، وتفضيل اللانشون المصنع بالخارج، لذلك لا تترددي في إضافة لون الطعام الأحمر الصحي بكمية وفيرة، لتحصلي على لون لانشون مُرضٍ مثل الذي يباع في المحلات.

وإذا كنت ممن يتخوفون إضافة الألوان الصناعية للطعام؛ جربي البنجر الأحمر المسلوق مع الخليط، ولكن في هذه الحالة لا تضيفي إلا ثمرة صغيرة الحجم.

طعم اللانشون وطريقة عمل اللانشون

ملعقة كبيرة عسل أبيض تعدل كثيرًا من طعم اللانشون، تعطيه طراوة وتتغلب على حدة التوابل المضافة إلى الخليط.



إضافة الزيت بعد خلط الدقيق مع المكونات، حتى لا يمنع الزيت من امتزاج الدقيق بشكل جيد مع الخليط، وتجدي به كتل دقيق بيضاء بعد الطهي.

شكل اللانشون

للحصول على الشكل الأسطواني للانشون الذي يعرفه واعتاد عليه الجميع؛ يفضل استخدام أكياس دائرية، والتي ستجديها في محلات العصائر ومحلات بيع الفشار.

وإذا لم تستطيعِ الحصول عليها وضبط الشكل بها؛ يمكنك استخدام الأكواب الزجاجية المخصصة لشرب المياه، ودهنها بقليل من الزيت قبل صب الخليط بها.