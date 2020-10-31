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وزير التعليم العالي: تخصيص 120 مليار جنيه لتطوير الجامعات المصرية.. فيديو

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
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نورهان رأفت
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية تشرع في التوسع في تطوير الجامعات الأهلية، وعددها 15 جامعة أهلية.


وقال الدكتور خالد عبد الغفار، في كلمته خلال افتتاح الرئيس السيسي لجامعة الملك سلمان، إن الدولة المصرية خصصت 120 مليار جنيه لتطوير الجامعات، واستكمال مشروعات الجامعات الأهلية.


ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، السبت، من مدينة شرم الشيخ، جامعة الملك سلمان وعددا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ و متحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.


وتعد جامعة الملك سلمان أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة، حيث تتضمن الجامعة إنشاء ١٠ کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي ٣٠ ألف طالب.


وكان ذلك ضمن المخطط الإستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوى الجمهورية، ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا وأكاديميًا على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل، وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

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