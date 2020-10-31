ديانا أقوى منها.. متى ستعتزل الملكة إليزابيث مهام الملكة؟

قال أحد المعلقين الملكيين البارزين إن الملكة ستتنحى عن مهامها الملكية، وتسلم النظام الملكي للأمير تشارلز عندما تبلغ من العمر 95 عامًا.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال المعلق الملكي روبرت جوبسون هذه المعلومات خلال حديث حصري إلى The Royal Beat، الذي يتم عرضه على قناة True Royalty TV، متابعا أن ديانا ، أميرة ويلز كانت أقوى من الملكة في الفترة التي سبقت مقابلة بي بي سي بانوراما عام 1995.





كما وصف تعليقات الأمير هاري الأخيرة حول تحيزه العنصري بأنها نفاق علني، مضيفا أنه لديه إيمان راسخ أنه عندما تبلغ الملكة 95 عامًا، ستتنحى.





يواصل مراسل نيوزويك الملكي جاك رويستون: "أعتقد أن الملكة لن ترغب في ذلك ، لكن من الناحية الواقعية ، ستصل إلى نقطة تسلم فيها كل شيء إلى تشارلز".





تأتي تعليقات جوبسون قبل الذكرى الخامسة والعشرين لمقابلة ديانا المثيرة للجدل عام 1995 مع بانوراما بي بي سي، ويقول: "في تلك الفترة بين إعلان الانفصال بين تشارلز وديانا،وكانت في طريقها لتحصل على ما تريده.